Jak politycy i urzędnicy marnują pieniądze. 12 miliardów złotych w błoto!

Warsaw Enterprise Institute przygotowało „Czarną Księgę” wydatków publicznych. Jest to zbiór 49 dowodów na to, jak marnowane są pieniądze podatników. Mowa dokładnie o zmarnowanych 12 miliardach złotych!

12 miliardów złotych to ogromna suma, biorąc pod uwagę, że opisane przez WEI przykłady są najczęściej nietrafione, bezmyślne i niedziałające.

Władza lubi być rozrzutna, ale wyrzucanie pieniędzy w błoto to wyższy poziom lekceważenia społeczeństwa. Wydaje się, że władza sądzi, że polski podatnik zniesie to wszystko biernie i pokornie. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie.

Bez wątpienia niewiele jest kwestii, co do których – przynajmniej teoretycznie – powinna panować powszechna zgoda ponad podziałami. Na pewno należy do nich przekonanie, że pieniądze pobierane w podatkach powinny być wydatkowane z głową i w sposób służący wszystkim obywatelom. Niestety, nie są.

Toalety publiczne w cenie warszawskiego mieszkania, zwijane drogi i zimne termy za setki tysięcy złotych, opóźnienia w wykonaniu ważnych inwestycji kosztujące setki milionów, puste dworce za miliardy, chodnik do czołgania się, słynne warszawskie jajo za ćwierć bańki? To tylko kilka przykładów z tego, co WEI zamieścił w swojej księdze.

