Mur na Rio Grande urośnie

Amerykańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego ogłosiło, że uchyli 26 federalnych regulacji, by pozwolić na rozbudowę muru granicznego w dolinie rzeki Rio Grande w Teksasie, choć prezydent, JE Józio Biden, zapowiadał, że za jego kadencji nie powstaną dodatkowe części muru.

Jest to konieczne ze względu na wysoką liczbę nielegalnych przekroczeń granicy w tym sektorze – w minionym roku odnotowano tam 245 tys. takich przypadków. Administracja skorzysta przy tym z prawa uchwalonego jeszcze w 2019 roku, w czasie prezydentury p. Donalda Trumpa.

Napływ imigrantów na południowej granicy USA jest jednak tak duży, że podejście administracji p. Bidena zaczęli krytykować także politycy jego własnej partii.

Burmistrz Nowego Jorku, p. Eryk Adams, sam pojechał w podróż do krajów Ameryki Łacińskiej, by zniechęcać tamtejszych mieszkańców do emigracji.

