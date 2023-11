Kijów chce ocieplenia?

REKLAMA

Choć mniej się teraz o tym mówi, to ostatnie kilka miesięcy ostatecznie pogrążyło ukrofilską doktrynę „sług Ukrainy” PiS. A nawet nie tyle ukrofilską, co prokijowską. Bruksela ostrzy kły na Polskę za wprowadzenie samodzielnego embarga, zaś Ukraina otworzyła jawny front przeciwko Polsce. Rząd sprawiał wrażenie zaskoczonego i nieśmiało podejmował w czasie kampanii wyborczej racjonalne działania, ale jestem przekonany, że lada dzień wszystko wróci do niechlubnej normy.

Jaśnie nam panujący wykazali się największym zaangażowaniem pod względem grabienia rządzonego społeczeństwa na rzecz rządu kijowskiego spośród innych rządów. Na samym początku wojny panowała narracja, jakbyśmy to my byli bezpośrednim uczestnikiem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Do dnia dzisiejszego zresztą wiele baranów powtarza kłamstwo, jakoby „Ukraina walczyła za nas”. A nie walczy.

REKLAMA

Pozwolę sobie przypomnieć swój tekst jeszcze z portalu parezja.pl z 24 lutego 2014 roku „Spójrzcie, do czegożeście się przyczynili”. Wspominam o tym, ponieważ już wtedy pisałem, że Rosja pod pretekstem ochrony mniejszości rosyjskiej na Ukrainie dokona jawnej inwazji, zaś rząd Ukrainy, by zrekompensować sobie wizerunek swojego społeczeństwa, będzie walił w Polskę, której szczególnie na zachodzie kraju Ukraińcy po prostu nienawidzą. Nie może być inaczej, skoro od prawie 10 lat władza wspiera kult UPA i Stepana Bandery. Ostrzegałem o tym dziewięć lat temu.