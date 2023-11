Operacja CARLOS. Uderzenie w przestępczość pedofilską. Dziesiątki zatrzymanych

REKLAMA

64 zatrzymane osoby w tym 33 tymczasowo aresztowane, 106 przeszukań, 1162 zabezpieczone urządzenia zawierające prawie 350 tys. plików z nielegalnymi treściami to efekt przeprowadzonej przez CBZC na terenie całego kraju operacji o kryptonimie „Carlos”.

Od 22 do 30 października 2023 r. ponad 400 funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na terenie całego kraju zatrzymało 64 osoby w wieku od 21 do 73 lat podejrzewane o posiadanie i rozpowszechnianie treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Wśród zatrzymanych osób było 6 kobiet. W wyniku przeprowadzonych 106 przeszukań zabezpieczono łącznie 1162 komputery, telefony komórkowe i inne elektroniczne nośniki danych zawierające blisko 350 tys. materiałów foto/video przedstawiających treści pedofilskie, na części zabezpieczonego materiału ofiarami były dzieci w wieku niemowlęcym.

Przeprowadzeniem operacji od kilkunastu tygodni zajmowała się specjalna grupa policjantów posiadających doświadczenie w ściganiu sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci. Były to prowadzone na szeroką skalę działania analityczne i operacyjne zmierzające do zidentyfikowania sprawców przestępstw o podłożu seksualnym.

Działania na poziomie procesowym były ściśle koordynowane z Departamentem do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuraturami w całym kraju. Policjanci współpracowali także z Europolem oraz amerykańską organizacją non-profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty karne dotyczące posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim. Wobec 33 zatrzymanych osób sądy zdecydowały o tymczasowych aresztach.

W wyniku operacji „Carlos” udało się między innymi ustalić i zatrzymać mężczyznę, który wykonując zawód fotografa zajmował się produkcją zdjęć i filmów z udziałem małoletnich. W wyniku pracy funkcjonariuszy zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutów zgwałcenia oraz seksualnego wykorzystania trzech osób, w tym dwóch małoletnich. Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Obecnie prowadzone są czynności w kierunku ustalenia innych pokrzywdzonych kobiet.

Wśród zatrzymanych osób było również 2 mężczyzn, którzy oprócz posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim, wytwarzali takie materiały wykorzystując zależności rodzinne z pokrzywdzonymi. Ich ofiarami były dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Zatrzymani mężczyźni nie byli dotychczas notowani za podobne czyny.

Ze względu na szczególny charakter ujawnionych przestępstw, mając na uwadze ochronę ofiar przed wtórną wiktymizacją, nie udzielamy szczegółowych informacji na temat przeprowadzonej akcji.

„Carlos” to już trzecia operacja CBZC wymierzona w przestępczość o podłożu seksualnym. Do tej pory zatrzymano 157 osób z czego 63 zostały tymczasowo aresztowane, a w wyniku przeprowadzonych 275 przeszukań zabezpieczono ponad pół miliona plików z nielegalnymi treściami.