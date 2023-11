Niemcy szykują się do zimy. Rząd chce ponownie uruchomić elektrownie węglowe

REKLAMA

Rząd niemiecki przygotowuje kraj do zimy i chce ponownie uruchomić elektrownie węglowe, aby zagwarantować dostawy prądu. Do pracy wrócą opalane węglem brunatnym elektrownie w Jaenschwalde w Brandenburgii i Niederaussem w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W 2021 roku były one jednymi z największych trucicieli w Europie. Elektrownie są częścią rezerwy dostaw, która pozostaje w gotowości do końca marca 2024 roku. Mają one zagwarantować dostawy energii elektrycznej w zimie.

Wg ministerstwa gospodarki, celem jest oszczędzanie gazu w produkcji energii elektrycznej, gdyż jeśli to będzie możliwe, rezerwy gazu nie powinny być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej tej zimy. Ministerstwo gospodarki ogłosiło jednak, że cel, jakim jest zakończenie odchodzenia od węgla w 2030 roku, pozostaje niezmieniony, podobnie jak cele klimatyczne.