Kontrole na granicy przedłużone

REKLAMA

Minister Mariusz Kamiński podjął decyzję o przedłużeniu kontroli na granicy ze Słowacją. W ocenie MSWiA dalej istnieją przesłanki uzasadniające dokonywanie kontroli.

Od 4 października na granicy polsko-słowackiej została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna osób – tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Granicę można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach.

REKLAMA

To dziewięć drogowych przejść granicznych (m.in. Piwniczna Zdrój, Korbielów, Muszynka), trzy kolejowe przejścia graniczne (m.in. Zwardoń) oraz 11 pieszych przejść granicznych, przeznaczonych wyłącznie dla obywateli UE oraz ich małżonków i dzieci. W tym czasie skontrolowano 5837 osób i 2262 pojazdy.

Osoby czy pojazdy do kontroli są typowane na podstawie analizy ryzyka – sprawdzane są wszystkie busy i autobusy. Tymczasowe kontrole graniczne wprowadzono, by ograniczyć nielegalną migrację ze szlaku bałkańskiego, który biegnie od południa Europy.

Tymczasowe kontrole graniczne mogą być wprowadzone, zgodnie z kodeksem Schengen, na okres do 10 dni i przedłużane o kolejne 20 dni. Minister zdecydował o przedłużenie kontroli o kolejne 20 dni. Będą one obowiązywały co najmniej do 22 listopada.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Kraju w numerze 45-46 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.