Kto opiekuje się polskimi seniorami? Domy opieki z problemami kadrowymi

Jesień życia to czas, w którym człowiek musi zmagać się z różnymi trudnościami i chorobami. Często seniorom niezbędna jest pomoc w codziennych czynnościach i odpowiednia opieka. Kto może zająć się starszą osobą? Gdzie szukać pomocy?

Opieką zwykle zajmuje się rodzina

W sytuacji, gdy senior nie jest już wystarczająco sprawny, by samodzielnie radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia, niezbędna jest mu pomoc. Zazwyczaj to zadanie bierze na siebie najbliższa rodzina starszej osoby – dzieci bądź wnuczęta.

Czynnością, która sprawia seniorom najwięcej trudności, jest zwykle chodzenie, przemieszczanie się. Często nie mają wystarczająco dużo siły, by zrobić najpotrzebniejsze zakupy lub dotrzeć do przychodni. Wówczas niezbędne okaże się wsparcie. Pomoc może przydać się również przy przygotowaniu posiłków, posprzątaniu mieszkania, rozpalenia w piecu czy pamiętaniu o przyjmowaniu leków. W tych wszystkich czynnościach z powodzeniem pomocą mogą służyć najbliżsi.

Niestety, nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na taką opiekę. Często zdarza się, że najbliższa rodzina mieszka zbyt daleko bądź nie ma wystarczającej ilości czasu, by odpowiednio zająć się starszą osobą. Niekiedy też stan zdrowia seniora wymaga bardziej profesjonalnej opieki ze względu na konkretne schorzenia czy brak możliwości samodzielnego funkcjonowania. Wówczas można poszukać pomocy gdzie indziej, chociażby przez portal opiekaseniora.pl.

Domy pomocy społecznej – dla kogo?

Są to instytucje pomocy społecznej oferujące usługi opiekuńcze osobom starszym, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie same sobie poradzić w codziennym życiu. Zwykle pierwszeństwo mają osoby samotne lub takie, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki.

Niestety, domy pomocy społecznej w Polsce znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Z roku na rok drastycznie spada liczba pielęgniarek pracujących w tych placówkach. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest kwestia finansowa. Z powodu faktu, że DPS-y są instytucjami społecznymi, nie zaś podmiotami służby zdrowia, wynagrodzenie osób pracujących w tych placówkach jest znacznie niższe.

Choć próbowano uregulować te kwestie, nie udało się ostatecznie rozwiązać problemu, a różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek w przychodniach czy szpitalach nadal jest dużo wyższe niż tych, które służą pomocą w domach opieki. Absolwenci pielęgniarstwa rzadko kiedy decydują się na pracę w DPS, wybierają zwykle lepiej płatne miejsca zatrudnienia.

Taka sytuacja rodzi duży problem. Seniorów przybywa, a liczba osób, które mogłyby się nimi należycie zaopiekować, zamiast wzrastać, stale się zmniejsza.

Prywatne domy opieki

To rozwiązanie dla osób, które potrzebują całodobowej opieki, jednak z różnych powodów nie udało im się otrzymać miejsca w państwowym DPS-ie. Takie sytuacje również mają miejsce, a wtedy z pomocą mogą przyjść prywatne placówki.

Niestety, nie każdy senior może pozwolić sobie na takie rozwiązanie. Często wiąże się ono z wysokimi opłatami za pobyt. Co prawda, koszty w państwowym domu opieki również są spore, zwłaszcza że lekarstwa i środki higieniczne nie są zapewniane i należy zadbać o nie osobno.

Nie ulega jednak wątpliwości, że prywatne ośrodki mogą zapewnić seniorowi lepsze warunki, więcej prywatności, a także ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Warto rozważyć wszelkie plusy i minusy przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Czy wynajęcie opiekunki to dobry pomysł?

Na taką formę pomocy przy opiece nad starszymi osobami decyduje się stosunkowo dużo osób. To dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy senior nie chce opuszczać swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania lub gdy rodzina nie chce oddać go pod opiekę DPS-u. Kierowanie się potrzebami seniora powinno głównie przyświecać członkom jego rodziny.

W trakcie poszukiwań odpowiedniej opiekunki dla seniora warto zwrócić uwagę na jej doświadczenie i umiejętności. Cenna będzie na przykład wiedza fizjoterapeutyczna czy odpowiednie uprawnienia w zależności od tego, jakiego dokładnie wsparcia potrzebuje senior.

Jakie właściwie są obowiązki opiekunki i czego można od niej wymagać? Do głównych zadań można zaliczyć:

● Pomoc w utrzymywaniu higieny: mycie, higiena jamy ustnej;

● Czesanie włosów i dbanie o dłonie seniora;

● Karmienie i pojenie, w tym także przygotowywanie posiłków;

● Pomoc w poruszaniu się, jeśli osoba starsza może chodzić;

● Zmiana pieluch w przypadku, gdy senior jest leżący;

● Zapobieganie powstawaniu odleżyn;

● Podawanie przygotowanych leków.

Warto pamiętać, że do zadań opiekunki nie należą czynności medyczne, chyba że posiada w tym kierunku odpowiednie uprawnienia. W zakresie jej obowiązków nie znajduje się także np. generalne sprzątanie mieszkania czy pielenie ogródka. Opiekunka ma za zadanie ułatwić osobie starszej codzienne funkcjonowanie.

Osoby starsze często mierzą się z samotnością, dlatego ważne jest, aby opiekunka była osobą otwartą. Gdy senior jest w stanie się poruszać, warto, by opiekun wychodził z nim na spacery i go aktywizował. Może na przykład rozwiązywać z nim krzyżówki czy zwyczajnie porozmawiać lub posłuchać historii z jego młodości. To na pewno pozytywnie wpłynie na samopoczucie starszej osoby.

Niezależnie od formy opieki, na jaką się zdecydujesz, weź pod uwagę preferencje i potrzeby seniora. Ważne, by czuł się dobrze, był odpowiednio traktowany i otrzymywał pomoc, której potrzebuje.

artykuł sponsorowany