Włochy zmienią konstytucję. Projekt Giorgii Meloni

Projekt Giorgii Meloni wywraca dotychczasową koncepcję. Szef rządu miałby być teraz wybierany bezpośrednio przez obywateli na 5-letnią kadencję, a nie wyznaczany przez Prezydenta do tworzenia koalicji. Parlament utraciłby możliwość łatwego odwoływania premiera.

W nowej ordynacji wyborczej, partia lub koalicja, która zajęłaby pierwsze miejsce, niezależnie od wyniku, dostawałaby co najmniej 55% mandatów. Wystarczająco, by tworzyć silną i stabilną większość.

Do wejścia w życie tych pomysłów potrzeba jednak ponadpartyjnego porozumienia w parlamencie, a później jeszcze zatwierdzenia w referendum. W przeszłości dwie podobne próby zmiany systemu kończyły się niepowodzeniem – Silvio Berlusconiego w 2006 r. i Matteo Renzo w 2016 r. Włosi zagłosowali przeciw.

Przeciw pomysłowi jest lewicowa opozycja, która rzecz jasna przywołuje… Mussoliniego. Jeśli Giorgia Meloni nie przeforsuje swojego planu, może zostać nawet zmuszona do rezygnacji z fotela premiera. Katapulta znowu zadziała.

Meloni wreszcie znalazła chętnych na imigrantów wyłapywanych przez włoską marynarką wojenną. Albania zgodziła się na wybudowanie na jej terytorium centrów mogących pomieścić do 36 tys. osób rocznie. Perspektywa trafienia do obozu w Albanii zamiast do UE miałaby być odstraszająca. pic.twitter.com/LD8cpsVuRO

— Kacper Kita (@KacperKita) November 7, 2023