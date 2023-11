Rząd wybrał inwestora do budowy CPK

REKLAMA

Rząd wybrał inwestora do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To Konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, które chce wyłożyć do 8 mld zł na budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem.

Poza kapitałem oferenci wniosą know-how, kontakty biznesowe oraz doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu lotniskami. Wybór oferty, a następnie podpisanie umowy będzie oznaczało przyciągniecie do Polski bezpośredniej inwestycji o wartości do 8 mld zł.

Postępowanie trwało kilkanaście miesięcy i zakończyło się 13 października wyborem najlepszej oferty.