Co z członkostwem Szwecji w NATO? Erdoğan przekazał wniosek parlamentowi

REKLAMA

Prezydent Turcji, JE Recep Tayyip Erdoğan, przekazał tureckiemu parlamentowi wniosek o ratyfikację wniosku Szwecji o wejście do NATO.

Jednak parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzy wniosek w swoim zwykłym porządku obrad, ponieważ Turcja nie uważa tej sprawy za tak pilną jak inne kraje, a członkostwo Szwecji w NATO to tylko jedno z międzynarodowych porozumień oczekujących na ratyfikację, które powróci następnie do p. Erdoğana, aby formalnie podpisał on ustawę.

REKLAMA

Również minister spraw zagranicznych Węgier, p. Piotr Szijjártó, powiedział w lipcu, że Węgry wspierają przystąpienie Szwecji do sojuszu, ale zarówno on, jak i prezydent Węgier wydali od tego czasu niejasne oświadczenia w tej sprawie.