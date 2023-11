Głośne zabójstwo Kordiana Domagały. Prokuratura zakończyła śledztwa i podjęła decyzję

REKLAMA

Prokuratura zakończyła dwa śledztwa dotyczące głośnego zabójstwa w Poznaniu. W lipcu Kordian Domagała zginął z rąk zazdrosnego mężczyzny.

Do tragicznego zdarzenia doszło 16 lipca br. w ogródku restauracji, przed hotelem przy ul. Św. Marcina. Według relacji świadków oraz dostępnych w sieci nagrań z przebiegu zdarzenia, mężczyzna podszedł do stolika, przy którym siedziała para, strzelił do siedzącego przy stoliku mężczyzny, wkrótce potem do siebie. Jeden z mężczyzn zginął na miejscu, drugi – w szpitalu. Ofiary zdarzenia były w wieku 30 i 31 lat.

Na miejscu zginął Kordian Domagała. Zastrzelony mężczyzna był między innymi działaczem stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź oraz kandydatem do łódzkiej rady miejskiej w wyborach samorządowych w 2014 roku. Startował z komitetu wyborczego Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke, lecz nie uzyskał mandatu. Mężczyzna był także pracownikiem Biura Obsługi Słuchacza Filharmonii Łódzkiej. Pod koniec maja tego roku zorganizował Festiwal Muzyki z Gier Komputerowych. Prowadził też na Facebooku blog o polityce, historii i ekonomii.