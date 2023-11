O zachowaniu p. Korwina

REKLAMA

Panie Tomaszu! (…) Uważam Pana za inteligentną osobę i chciałbym podzielić się swoją perspektywą na pewną kwestię, bo chyba nie do końca zgadzam się z tezą, którą Pan rozpowszechnia. (…) Chodzi mi o temat kontrowersji wokół JKM w kampanii. Spotykam się z czarno-białymi diagnozami, że albo JKM dobry, albo zły, a sytuacja z tą konkretną kampanią naprawdę wydaje mi się dość prosta. Po kolei. Mieliśmy dwie większe kontrowersje w tej kampanii z JKM w roli głównej. Hasłowo można je opisać: Fundacja Patriarchat i pedofilia.

Jeśli chodzi o /udział w spotkaniu zorganizowanym przez/ „Patriarchat”, to pewnie można zarzucić p. Korwinowi tylko tyle, że nie sprawdził, gdzie idzie. Oczywiście on tłumaczy, że można chodzić, gdzie się chce, ale jeśli ktoś tak uważa, to siłą rzeczy nie nadaje się do partii politycznej. Czy to znaczy, że może sobie skoczyć na zlot nazistów? Oczywiście może z ciekawości, ale robienie tego chwilę przed wyborami jest sabotowaniem kolegów z partii, którzy /na walkę/ poświęcają mnóstwo czasu i pieniędzy; w demokracji zawsze ludzie wykorzystają takie coś chwilę przed wyborami na niekorzyść, a sam zainteresowany nie zdąży się z tego wytłumaczyć. Można się obrażać na rzeczywistość i mówić, że to wyborcy mają chcieć jego, a nie on wyborców, ale to najlepiej w partii jednoosobowej, bo w każdej innej /taka postawa/ sabotuje też kolegów. Tak jak pisałem, „Patriarchat” to mniejszy problem. Załóżmy, że przez nieostrożność p. JKM nie sprawdził, gdzie idzie.

Drugą sprawą była kwestia pedofilii. Nie wchodząc w dyskusję, czy JKM ma rację na temat wieku zgody i tego, czy powinna być jakaś prawnie ustalana granica, dzielenie się tego typu przemyśleniami chwilę przed wyborami gwarantuje to, że nie zdąży on nikogo przekonać do swojego zdania, z resztą w nieszczególnie chyba istotnej kwestii i gwarantuje też, że po prostu wyjdzie na gościa broniącego pedofilię. Myślę, że gdyby p. JKM-a cechowała choćby minimalna refleksyjność co do jego własnych zachowań, to przyznałby, że oczywiście taka wypowiedź na chwilę przed wyborami nie może pomóc Konfederacji. Jeśli p. Korwin rzeczywiście uważa, że to bardzo ważny postulat, to niech napisze rzeczowy artykuł na ten temat, ale nie przed wyborami i nie w momencie największego hejtu na pedofilię w historii.