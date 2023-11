Komisja Europejska wyceniła możliwości wsparcia finansowego Ukrainy

REKLAMA

Komisja Europejska wycenia możliwości wsparcia finansowego Ukrainy w latach 2024-2027 na 50 mld euro bez uwzględnienia pomocy humanitarnej, obronnej czy wsparcia dla uchodźców, które są finansowane za pośrednictwem innych instrumentów.

Zaproponowała ona tzw. Instrument na rzecz Ukrainy, który jest częścią większego przeglądu budżetu UE na lata 2021-2027. Parlament opowiada się za pomocą dla Ukrainy (512 europosłów), ale chce też większego wpływu na plany jej wydatkowania i większej przejrzystości.

Zaplanowano także powstanie portalu internetowego poświęconego pomocy finansowej dla Ukrainy, który będzie też zawierał informacje o warunkach, które Ukraina już spełniła. Posłowie chcą również, aby ujawniano, jakie środki finansowe otrzymała Ukraina od państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Ukraina ma przedstawić plan reform i inwestycji, które będzie wspierać Unia. MFW ocenia wartość pomocy dla Ukrainy na ok. 82 mld $ do końca 2027 roku, przy czym z roku na rok te potrzeby mają być mniejsze, co wynika z założenia ożywienia w ukraińskiej gospodarce i zwiększonych możliwości kreowania dochodów podatkowych.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 45-46 (2023) „Najwyższego Czasu!"