Braun OSTRO: „Niech ich piekło pochłonie” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun był gościem u Marcina Roli w telewizji wRealu24. Padły mocne słowa w kontekście normalizacji LGBT i tzw. aborcji.

– Ja mówię otwartym tekstem: nie będą dewianci uczyć naszych dzieci tolerancji. Precz z propagandą sodomii w polskich szkołach, przedszkolach, w przestrzeni publicznej – oświadczył Braun.

– Tzw. parady równości to są manifestacje, których niestety osiągalnym i już osiągniętym celem jest oswojenie opinii publicznej, jej znieczulenie na przestępczy charakter praktyk sodomickich wobec nieletnich, małoletnich, co nie jest – uwaga – ekscesem. I rozdzielanie zagadnienia, problemu i przestępczości o charakterze pedofilskim i sztuczne wyodrębnianie tych praktyk i tej przestępczości ze świata pederastów jest szkodliwym urojeniem i nieporozumieniem, ponieważ to nie jest żaden eksces. To nie są jakieś wyjątki od reguły, tylko to jest po prostu smutna, tragiczna, kryminalna norma w tych środowiskach. Sięganie po młodszych od siebie, młodszych od nas – i warto o tym wiedzieć – wskazał.