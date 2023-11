Naukowcy znaleźli rozwiązanie problemu kokainy

REKLAMA

Naukowcy z Brazylii znaleźli rozwiązanie problemu kokainy i cracku. Może być nim szczepionka o nazwie Calixcoca, która dała obiecujące wyniki podczas badań na zwierzętach, wywołując odpowiedź immunologiczną, która blokuje kokainie i crackowi możliwość dostania się do mózgu.

Brazylia to drugi na świecie kraj pod względem spożycia kokainy. Naukowcy mają nadzieję, że szczepionka pozwoli użytkownikom kokainy i cracku wyrwać się z kręgu uzależnienia.

Jeżeli terapia zostanie zatwierdzona przez odpowiednie instytucje, będzie to pierwszy przypadek leczenia uzależnienia od kokainy za pomocą szczepionki.

Preparat pobudza układ immunologiczny pacjenta do wytwarzania przeciwciał, które w krwiobiegu łączą się z cząsteczkami kokainy, sprawiając, że stają się one zbyt duże, by przedostać się do mezolimbicznego szlaku dopaminergicznego, nazywanego „centrum nagrody”, gdzie stymulanty takie jak kokaina powodują uwalnianie dopaminy, odpowiedzialnej za ośrodki przyjemności. Kokaina, która bardzo silnie uzależnia, powoduje odczucie euforii, jej długotrwałe zażywanie może prowadzić do psychozy paranoidalnej. Szczepionka na kokainę ma wejść w ostatnią fazę badań, czyli testów na ludziach.

Projekt zdobył główną nagrodę – pół miliona euro (2,23 mln zł) – na konkursie Euro Health Innovation dla medycyny z Ameryki Łacińskiej. Podobne badania jak te dotyczące szczepionki Calixcoca przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, w których spożycie kokainy (według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości) jest największe, ale badania te zatrzymały się m.in. dlatego, że testy kliniczne nie dały odpowiednich rezultatów.

W teorii preparat jest przeznaczony dla wychodzących z nałogu osób, które odstawiły kokainę i nie chcą wracać do zażywania narkotyku. Zgłosiło się już ponad 3 tys. osób, które chcą jako ochotnicy wziąć udział w testach.

Tekst ukazał się w segmencie Postępy Postępu w numerze 45-46 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.