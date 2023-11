Niemcy zmienią politykę migracyjną

REKLAMA

Rząd w Berlinie przygotowuje zasadniczą zmianę polityki migracyjnej, czego obywatele chcą od dawna. Wg p. Olafa Scholza, nieograniczona imigracja sprawi, iż niemożliwe będzie utrzymanie państwa opiekuńczego w obecnej postaci.

Od początku roku do końca września złożono 233.744 wnioski azylowe – o 73% więcej niż w roku ubiegłym. Przepełnione są schroniska dla uchodźców oraz wszelkie miejsca tymczasowego ich zakwaterowania.

Samorządy sięgają po finansowe rezerwy, aby zapewnić przybyszom jako taki byt. Do tego dochodzi ponad milion uchodźców z Ukrainy. W stałych punktach kontrolnych na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, wzorem istniejących już od dawna na granicy niemiecko-austriackiej, zatrzymano w ciągu tygodnia ok. 2,5 tys. osób przekraczających granicę nielegalnie, w tym ponad 60 przemytników, ale nie zmniejszyło to wcale fali imigracji.