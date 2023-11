Miała dość utrzymywania dorosłych synów. Sprawa trafiła do sądu

REKLAMA

75-letnia Włoszka miała dość utrzymywania swoich dorosłych synów i zdecydowała się na skierowanie przeciw nim sprawy do sądu. Kobieta kilkakrotnie próbowała przekonać swoich synów, w wieku 40 i 42 lat, by zaczęli żyć samodzielnie, zwłaszcza że każdy z nich miał pracę.

Matka była zirytowana faktem, że obaj synowie nie ponosili kosztów związanych z utrzymaniem domu i nie pomagali przy codziennych obowiązkach. Skierowała sprawę do sądu, a sędzia, p. Szymona Caterbi, wyraziła współczucie dla jej trudnej sytuacji i wydała nakaz eksmisji mężczyzn.

Mają oni wyprowadzić się do 18 grudnia. Wg danych z 2022 roku, prawie 70% osób w wieku od 18 do 34 lat we Włoszech nadal mieszka z rodzicami. Dane te dotyczą 72,6% mężczyzn i 66% kobiet. Spośród młodych dorosłych mieszkających w domu 36,5% było studentami, 38,2% miało pracę, a 23,7% szukało zatrudnienia.