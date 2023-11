Czym różni się Bitcoin od waluty fizycznej

Bitcoin jest jedną z najstarszych kryptowalut, która utorowała drogę do narodzin całego rynku kryptowalut. Ten cyfrowy pieniądz doświadczył ogromnego wzrostu w ciągu trzynastu lat istnienia. Dlatego wielu entuzjastów wirtualnych aktywów wierzy, że ten cyfrowy pieniądz wkrótce zastąpi waluty fiat. Świat powoli zmierza w kierunku społeczeństwa bezgotówkowego, ponieważ coraz więcej osób dokonuje transakcji za pomocą pieniędzy cyfrowych. Jednak może upłynąć trochę czasu, zanim ta wirtualna waluta znajdzie drogę do głównego nurtu. Poznaj Immediate Peak już teraz i odkryj, w jaki sposób platforma transakcyjna może umożliwić Ci osiągnięcie celów inwestycyjnych.

Z drugiej strony, Satoshi Nakamoto stworzył tę elektroniczną walutę, aby zastąpić konwencjonalne pieniądze, ale niektórzy ludzie nie potrafią odróżnić tradycyjnej waluty od fizycznej gotówki. Oto przewodnik po tym, czym różni się ta elektroniczna waluta od waluty fizycznej.

Co to jest waluta fizyczna?

Fizyczna waluta jest tym, co ludzie nazywają tradycyjnym pieniądzem lub walutą fiat. Ten rodzaj waluty jest emitowany przez rząd i regulowany przez Bank Centralny. Ponadto, ta fizyczna waluta często działa jako prawny środek płatniczy i nie ma aktywów, które wspierają pieniądze. Natomiast gotówka konwencjonalna opiera się na kredycie gospodarki.

Tradycyjne waluty czerpią swoją wartość z podaży i popytu na rynku. Jednak niektóre fizyczne monety są zagrożone utratą wartości z powodu hiperinflacji.

Co to jest Bitcoin?

Jako wirtualna waluta, Bitcoin działa jako środek wymiany i przechowywania wartości. Ta cyfrowa waluta elektroniczna wykorzystuje technologię kryptografii do przetwarzania, zabezpieczania i weryfikacji transakcji.

Jednak w przeciwieństwie do konwencjonalnych pieniędzy, to wirtualne aktywo jest zdecentralizowane, co oznacza, że rząd lub jakakolwiek inna instytucja finansowa nie może manipulować ani regulować waluty. Ta wirtualna waluta działa w systemie peer-to-peer, w którym nie ma pośredników, którzy uczestniczyliby w transakcjach. Ponadto Bitcoin ma bazową technologię zwaną blockchain, która pomaga rejestrować transakcje publicznie i weryfikować.

Różnice między Bitcoinem a fizyczną gotówką

Ta cyfrowa waluta różni się od fizycznej gotówki na kilka sposobów, m.in.:

Podaż

Główną różnicą pomiędzy tą wirtualną walutą a fizycznymi pieniędzmi jest podaż. Bitcoin ma ograniczoną podaż, dzięki której ludzie mogą wydobyć tylko 21 milionów Bitcoinów. Z powodu tej ograniczonej podaży, popyt na tę wirtualną walutę wzrasta. A to prowadzi do wzrostu wartości Bitcoina. Społeczeństwo wydobył już 19 milionów Bitcoinów pozostawiając 2 miliony Bitcoinów na rynku.

Z drugiej strony, waluta fiat nie ma ograniczonej podaży. Ponadto, w przypadku tradycyjnej waluty, dość trudno jest określić ilość pieniędzy w obiegu w danym czasie.

Ze względu na ograniczoną podaż tej elektronicznej waluty, ludzie używają jej jako magazynu wartości, ponieważ nie ulega ona inflacji. Z drugiej strony, waluta fiat ma nieograniczoną podaż i dlatego jest dotknięta inflacją.

Przechowywanie

Bitcoin istnieje tylko online ze względu na swój cyfrowy aspekt i jest przechowywany tylko w cyfrowych portfelach. Cyfrowe portfele są bezpieczniejsze, ale są niefortunne momenty, kiedy hakerzy zaatakowali portfele. Dlatego ludzie stracili swoje zasoby Bitcoin na rzecz hakerów.

Z drugiej strony, konwencjonalna waluta może być przechowywana inaczej i ma fizyczną obecność. Na przykład dostawcy płatności, tacy jak PayPal i WorldRemit, umożliwiają społeczeństwu wysyłanie pieniędzy w sposób cyfrowy. Banki są również depozytariuszami fizycznej waluty.

Legalność

Rządy zazwyczaj emitują fizyczne pieniądze, a z kolei banki centralne regulują walutę. Waluta fiat jest również prawnym środkiem płatniczym, którego ludzie używają do finalizowania transakcji. Ponadto rządy kontrolują podaż tradycyjnych walut i emitują politykę, która wpływa na wartość fizycznego pieniądza.

Z drugiej strony, to wirtualne aktywo jest zdecentralizowane i działa jako środek wymiany; dlatego rząd ma zerową kontrolę nad inwestycją. Dlatego rząd nie może wpływać na wartość tej cyfrowej waluty.

Konkluzja

Bitcoin różni się od fizycznej waluty w taki czy inny sposób. Dlatego rozważ wady i zalety obu walut, gdy szukasz pieniędzy, z którymi można dokonać transakcji.