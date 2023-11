Ideologia rozbiorowa

REKLAMA

Niedawny tekst redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Bogusława Chraboty jest szokujący, ale oczywiście to się musiało tak skończyć. Co się znajduje w tym tekście? Otóż w tej pozornej połajance na PiS zawarte jest potępienie tych, którzy chcą niepodległości Polski. Chrabota nazywa ich „suwerenistami” i porównuje do separatystów z IRA i Kraju Basków. Czyli ci, którzy są za niepodległością, już teraz są terrorystami, choć jeszcze nie podłożyli nawet jednej bomby. Mało: nigdy nie pomyśleli ani nawet nie pomyślą o jej podłożeniu.

Ale dla Chraboty logika sytuacji jest nieuchronna: ktoś nie chce UE, bo chce niepodległości, to znaczy się, że się chce od UE odseparować. Skoro chce się odseparować, to jest separatystą. A separatystami byli terroryści z IRA. Ergo? Zwolennicy niepodległości to terroryści. Z rosyjska miatieżniki.

A z terrorystami trzeba walczyć jak z terrorystami. A jak się walczy z terrorystami? No, wiadomo, tak jak w Strefie Gazy – o której szeroko piszemy w tym numerze „Najwyższego CZASU!” – gdzie po prostu wszystko się bombarduje tak długo, aż nie zostanie kamień na kamieniu. Dla dobra tamtejszej ludności oczywiście.