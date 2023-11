Ukraińcy uszkodzili jeden z najnowocześniejszych rosyjskich okrętów

REKLAMA

Ukraińcy trafili i uszkodzili jeden z najnowocześniejszych rosyjskich okrętów rakietowych – „Askold”. Korweta może być uzbrajana m.in. w pociski manewrujące Kalibr, za pomocą których Rosjanie są w stanie razić cele na Ukrainie.

Wg nieoficjalnych doniesień, rosyjska korweta miała zostać trafiona pociskiem SCALP-EG, francuską wersją pocisku precyzyjnego powietrze-ziemia dalekiego zasięgu Storm Shadow, gdy znajdowała się w stoczni Zaliw w Kerczu, co potwierdziło też Ministerstwo Obrony Rosji, które podało, że jeden z okrętów stojących w stoczni Zaliw został uszkodzony.

Wg Rosjan korwety typu Karakurt są dobrze przygotowane do obrony przed atakami z powietrza, a stocznia Zaliw jest objęta systemem obrony powietrznej odpowiedzialnym również za ochronę m.in. Mostu Krymskiego przed atakami powietrznymi. Do 2023 roku do służby miały wejść tylko trzy takie jednostki.