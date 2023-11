Podpisali porozumienie. Utworzą ośrodki dla imigrantów

REKLAMA

Włochy i Albania podpisały porozumienie o utworzeniu w Albanii trzech ośrodków dla imigrantów mieszczących łącznie 36 tysięcy osób.

Będą to uchodźcy, którzy pierwotnie wybierali się do Włoch, żeby tam pozostać lub pojechać dalej do innych państw UE.

Teraz Ci, którzy dotrą do Włoch, będą kierowani do Albanii. Tam mają czekać na akceptację wniosku lub odesłanie do państwa pochodzenia. Albańczycy będą w imieniu Włoch prowadzić procedurę azylową dla każdego uchodźcy i – jeśli wniosek zostanie odrzucony – zajmą się odesłaniem go do kraju pochodzenia.