Jakich informacji może dostarczyć Ci kalkulator nadpłaty kredytu? Sprawdzamy!

Jeśli przerażają Cię koszty Twojego kredytu hipotecznego i liczba pozostałych do spłaty rat, mamy dobrą wiadomość. Istnieje sprawdzony i zgodny z prawem sposób na oszczędności i szybsze pozbycie się zadłużenia. Poniżej przeczytasz, dlaczego kalkulator nadpłaty kredytu powinien stać się najlepszym przyjacielem każdego kredytobiorcy.

Dowiedz się, ile kosztuje Twój kredyt

Zaciągnięcie każdego kredytu wiąże się oczywiście z koniecznością zwrotu pożyczonej sumy. Oddanie samego kapitału to jednak nie wszystko. Z perspektywy kredytobiorców dodatkowym obciążeniem jest również oprocentowanie, które przede wszystkim pełni funkcję wynagrodzenia dla banku.

Oczywiście oprocentowanie kredytów to bardzo rozbudowane zagadnienie: może być zarówno zmienne (oparte na ustalonym wskaźniku referencyjnym podlegającym zmianie i marży), jak i okresowo stałe. Poza tym możesz również spłacać raty równe lub malejące.

Pewne jest jedno: odsetki – zwłaszcza w początkowym okresie – to znaczna część każdej raty. Przekłada się to również na olbrzymie koszty łączne, które mogą być zdecydowanie wyższe od sumy pożyczonego kapitału. Już na etapie wyboru oferty sprawdź, z jakimi wydatkami będzie wiązał się kredyt.

Nadpłata kredytu a odsetki: o co chodzi?

O tym, w jakiej wysokości odsetki zostaną naliczone, decyduje przede wszystkim kapitał, który pozostaje do spłaty. W początkowym okresie, zwłaszcza jeżeli spłacasz klasyczne raty równe, okaże się więc, że w ramach pojedynczej raty spłacasz jedynie niewielką część pożyczonego kapitału, a większość płatności to właśnie odsetki. Kalkulator kredytu hipotecznego pozwoli Ci bardzo szybko sprawdzić, jak prezentuje się struktura rat i jak będzie zmieniać się na przestrzeni czasu.

Nadpłata kredytu pozwala zaoszczędzić w dwóch obszarach jednocześnie. Przede wszystkim nadpłacasz kapitał, wobec czego szybciej obniżasz zadłużenie na rzecz banku. Ale równocześnie obniżasz również odsetki, jakie będą naliczane w późniejszym czasie. Oszczędności mogą być naprawdę olbrzymie. W Twojej kieszeni mogą zostać setki tysięcy złotych i wiele lat życia bez konieczności regulowania rat.

Jak działa kalkulator nadpłaty kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu jest w świetle obowiązujących przepisów jak najbardziej możliwa. Przy tym większość banków nie decyduje się na pobieranie prowizji z tego tytułu nawet w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania umowy, kiedy jest to możliwe. Niezależnie od tego, czy chcesz nadpłacać regularnie, czy większymi sumami, ale rzadziej – w każdym scenariuszu osiągniesz spore oszczędności.

Odpowiednio planując działania, będziesz jednak w stanie uzyskać jeszcze lepszy rezultat. W tym celu przyda Ci się odpowiednie narzędzie. Sprawdźmy, jak działa kalkulator nadpłaty kredytu dostępny na stronie blogkredytowy.pl.

Jedyne, co musisz wprowadzić, to:

Kwota kredytu,

Oprocentowanie nominalne,

Okres spłaty,

Rodzaj rat,

Skutek nadpłaty (obniżenie raty lub skrócenie okresu kredytowania),

Sposób, w jaki chcesz nadpłacać (cyklicznie lub jednorazowo),

Kwota nadpłaty.

Sprawdź na przykładzie, ile zaoszczędzisz

Pora przetestować kalkulator nadpłaty kredytu hipotecznego w praktyce.

Załóżmy, że kwota kredytu wynosi 500 000 zł, oprocentowanie to 7%, a okres spłaty wynosi 300 miesięcy. Raty są równe, a sama nadpłata przybiera postać cykliczną: decydujesz się przeznaczać na ten cel 1000 zł miesięcznie. Rezultatem będzie obniżenie raty.

Efekt? Można go dostrzec błyskawicznie. Pierwsza rata wyniesie 3 533,90 zł, a już po 15 miesiącach będzie to o 100 zł mniej. Łącznie suma odsetek, jakie trzeba będzie odprowadzić na konto banku, spadnie z 560 168,80 PLN do 404 699,40 PLN. Łączna oszczędność to wobec tego 155 469,40 PLN. Okres kredytowania ulegnie natomiast skróceniu o 22 miesiące!