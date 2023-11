Ultraortodoksyjni Żydzi porzucają uczelnie i rodziny

REKLAMA

Ultraortodoksyjni Żydzi po ataku terrorystów Hamasu na Izrael porzucają uczelnie i rodziny, aby dołączyć do Sił Obronnych Izraela.

Zwolnienie ze służby wojskowej dla ultraortodoksyjnych Żydów jest w Izraelu jedną z najbardziej dzielących kwestii, ale po tym, jak terroryści Hamasu zabili co najmniej 1400 osób, głównie cywilów, w Izraelu i wzięli ponad 230 zakładników, co najmniej 2000 osób zgłosiło się na ochotnika do służby.

Ortodoksi twierdzą, że muszą poświęcać się tekstom religijnym i otrzymywać dotacje rządowe, jednak wielu Izraelczyków postrzega służbę wojskową jako podstawę swojej tożsamości narodowej i nie popiera udzielanego w tej sprawie rządowego wsparcia.