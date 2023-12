REKLAMA

Święto demokracji już dawno za nami, a 13 listopada rozpoczęło się konsumowanie łupów. To znaczy – jedni konsumują, podczas gdy drudzy przygotowują się już na Wielki Post, chyba że Sąd Najwyższy, w którym – podobnie jak w innych sądach – aż się roi od tzw. neo-sędziów, stwierdzi, że wybory były nieważne. Ciekawe, że chociaż Sąd Najwyższy jest najniezawiślejszy wśród wszystkich sądów, nikt nie traktuje tej możliwości poważnie.

Najwyraźniej wszyscy skądś wiedzą, że demokracja – demokracją – ale ktoś musi tym całym bajzlem kierować. A kto może tym całym bajzlem kierować? Myślę, że ci, którzy tworzą trzy stronnictwa, rotacyjnie sprawujące w Polsce władzę: Ruskie, Pruskie i Amerykańsko-Żydowskie. Te stronnictwa nie rządzą Polską bezpośrednio, co to, to nie, tylko – żeby uniknąć niepotrzebnej ostentacji – posługują się swomi politycznymi ekspozyturami, które się wybierają i potem kotłują w Sejmie i Senacie, a obywatele, co prawda nie wszyscy, ale to nieważne, myślą, że to wszystko naprawdę. Tymczasem okazuje się, że bajzlem ktoś musi kierować, bo czyż w przeciwnym razie możliwe byłyby fenomeny, ilustrujące ponadczasową trafność spiżowych spostrzeżeń klasyka demokracji Józefa Stalina?

REKLAMA

Oto w marcu amerykański prezydent Józio Biden z sobie tylko znanych przyczyn pozwolił Niemcom urządzać Europę po swojemu. Niemcom takich rzeczy nie trzeba dwa razy powtarzać, więc w podskokach zabrały się za nowelizowanie traktatu lizbońskiego, żeby przed objęciem prezydentury przez jakiegoś ulubieńca ulicy, który z czeluści demokracji wyłoni się 5 listopada przyszłego roku, stworzyć tutaj fakty dokonane, z którymi wspomniany ulubieniec będzie musiał się liczyć. Jak już wielokrotnie pisałem, po 5 listopada do ulubieńca, który podczas kampanii opowiada rozmaite smalone duby, przychodzą generałowie, bezpieczniacy, goldmany-sachsy i inni Żydowie i mówią jemu tak: panie prezydencie, my tutaj prowadzimy takie to a takie tajne operacje, które są w takim to a takim stadium zaawansowania, więc żeby świat się nie zawalił, to trzeba zrobić to, tamto, a potem jeszcze owamto. I ulubieniec robi, co trzeba, bo w polityce fakt, to jak w religii dogmat, którzy przyjmuje się do wiadomości. Więc Niemcy szparko zabrali się do rzeczy, w związku z czym na scenie politycznej naszego bantustanu doszło do zmiany na pozycji lidera – ale jakże osobliwej!