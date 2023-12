Nowoczesny system AED do biura

Ile to już razy u kogoś wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia w czasie pracy? Ilu ludzi straciło życie z powodu długiego oczekiwania na karetkę? Lokalny defibrylator AED w biurze mógł temu zapobiec. Chcesz wiedzieć więcej?

Defibrylator AED na terenie firmy

Defibrylatory AED przeważnie kojarzą się z wyposażeniem karetki pogotowia. Straż pożarna również korzysta z takich urządzeń. Jednakże prawda jest bolesna – pierwsze 3 minuty są kluczowe. Gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, osoba poszkodowana powinna otrzymać pomoc niezwłocznie. 10 minut czekania zazwyczaj kończy się śmiercią. Akcja musi zacząć się natychmiast i temu właśnie służą urządzenia aed w przestrzeni biurowej.

Powinny być łatwo dostępne w strategicznych lokalizacjach. Stołówka pracownicza, hala produkcyjna, hol przy windzie… Wszędzie tam, gdzie łatwo jest dotrzeć i gdzie znajduje się wystarczająco miejsca na przeprowadzenie defibrylacji w oczekiwaniu karetki pogotowia. Istotne jest także właściwe ułożenie osoby poszkodowanej.

Obsługa AED w praktyce

Urządzenie AED zostało tak zaprojektowane, aby sposób użycia był prosty. Rzecz w tym, że nie trzeba być lekarzem, aby przywrócić komuś właściwy rytm serca. Nie trzeba mieć doświadczenia w grupie GOPR, na przykład. Osoby pierwszy raz korzystające z defibrylatora są w stanie przeprowadzić procedurę poprawnie. Jest to możliwe ze względu na precyzyjne instrukcje dostępne na urządzeniu. Sam mechanizm działania defibrylatora też nie jest zbyt skomplikowany.

Oczywiście szkolenia z zakresu ratowania życia w nagłych wypadkach są wskazane w każdej firmie. Zwłaszcza jeśli na jej terenie znajduje się praktyczny system AED. Choć jego obsługa jest względnie łatwa, nawet pod wpływem dużego stresu, właściwe szkolenie z przywracania rytmu serca pomaga zwiększyć skuteczność akcji. Chodzi o wczesne rozpoznanie symptomów, właściwe ułożenie pacjenta itd. Dlatego defibrylator treningowy również powinien być do dyspozycji pracowników.

Zakup defibrylatora do firmy

Tak, jest możliwe dofinansowanie na defibrylator AED. Istnieją bowiem fundacje, które pomagają sfinansować taki sprzęt. Zdarza się i tak, że lokalne gminy mają programy wspierające tego typu działania. Na pewno warto się o to zapytać. W grę wchodzi życie pracowników. Z tego też względu sami pracownicy mogę zechcieć go kupić. Przeprowadzenie ogólnej zbiórki w firmie to mały wydatek na osobę, podczas gdy korzyści mogą być wręcz kolosalne. Kto wie, może dzięki temu uda się uratować życie ważnego kontrahenta. Taka sytuacja z pewnością przyczyni się na poprawę relacji biznesowych. Takie historie w wielkim świecie zdarzyły się już nie raz.

Ile kosztuje defibrylator? Cena zależy od producenta oraz dostępnych funkcji dodatkowych. Nie bez znaczenia jest także wodoodporność, chociażby, albo technologia CCD. W każdym razie należy się liczyć z wydatkiem w przedziale od 5 do 10.000 zł. To ceny nowego sprzętu. Używanego kupować się nie powinno. Chodzi o to, że jego sprawność jest wówczas wątpliwa. Nie wiadomo, czy był serwisowany oraz w jakich warunkach z niego korzystano. Podczas akcji ratunkowej maszyna musi być w stu procentach niezawodna. Nie zalecamy więc szukania urządzeń z drugiej ręki.

Instalacja defibrylatora AED w firmie ma sporo sensu. Podobnie zresztą jak w przestrzeni publicznej na terenie galerii handlowej, dajmy na to. Dzięki temu przedsiębiorca może lepiej zadbać o bezpieczeństwo pracowników, a to ma niebagatelne znaczenie wizerunkowe. Może też przyczynić się do uratowania członka ekipy, bez którego dany projekt nie ma szans powodzenia. Same korzyści tak naprawdę.