Pomyślne zastrzeżenie znaku towarowego zwykle nie oznacza końca działań przedsiębiorcy w zakresie ochrony swojej marki. Choć logo bądź nazwa firmy posiadają odpowiednią ochronę, nie jest to jednoznaczne z końcem aktywności. Pełne bezpieczeństwo znaku zastrzeżonego zależy jednocześnie od organu zajmującego się ochroną, jak i od samego przedsiębiorcy, na którego barki przeniesiony został obowiązek pilnowania znaku. Z tego powodu coraz popularniejsza staje się usługa monitorowania znaku towarowego. Sprawdź, czym jest monitoring znaku zastrzeżonego, dlaczego przedsiębiorcy decydują się na taką usługę oraz co może czekać znak, kiedy nie będzie regularnie monitorowany!

Zdecyduj się na monitorowanie znaku, a nie pożałujesz

Organem, który zajmuje się znakami towarowymi, jest Urząd Patentowy. Od 15 kwietnia 2016 roku nie sprawdza on nadchodzących nowych zgłoszeń znaków towarowych. Nie jest brane pod uwagę ich podobieństwo względem zarejestrowanych dotychczas znaków. Z tego powodu firmy oraz osoby prywatne nie mają pewności, czy przypadkiem bardzo podobny znak nie został już zarejestrowany. By uniknąć takiej sytuacji i by móc w odpowiednim momencie zgłosić sprzeciw, warto zdecydować się na samodzielny monitoring znaku lub zlecić to zadanie podmiotom zewnętrznym.

Monitorowanie znaku towarowego w praktyce — jak wygląda?

Rzeczywistość pokazuje, że aby mieć znak towarowy pod stałą kontrolą, należy śledzić zgłoszenia napływające do urzędu patentowego. Monitoring znaku towarowego to nic innego, jak sprawdzanie, czy wnioski o zastrzeżenie znaku towarowego nie posiadają zbyt podobnej nazwy firmy, logo bądź logotypu do Twojego, zarejestrowanego już znaku. Zadanie to nie jest trudne, gdyż każdy pojedynczy znak w niedługim czasie po zgłoszeniu, publikowany jest w biuletynie, który jest dostępny dla wszystkich. Żaden rejestrowany znak nie jest w stanie pominąć tego etapu, gdyż wpisany jest on w proces zastrzegania. Jest to jednak działanie czasochłonne, bo wymaga regularności i systematyczności w zakresie analizy nowych danych.

Jeśli wiesz, że nie sprostasz temu zadaniu przez najbliższe 10 lat, kiedy Twój znak jest chroniony, rozważ wsparcie ze strony profesjonalistów, którzy zajmują się tylko obszarem ochrony marek. Z pewnością, czas zainwestowany przez Ciebie na rozwój swojego biznesu będzie lepiej zainwestowany, niż nauka zasad oceny podobieństwa znaków jak również regularne przeglądanie biuletynów urzędowych. A jeśli uznasz, że zgłoszony alert o podobnym znaku jest zasadny, możesz zlecić wniesienie sprzeciwu do takiego zgłoszenia.

Brak monitorowania zastrzeżonego znaku towarowego — jakie może mieć konsekwencje?

Wiele sytuacji w życiu człowieka pokazuje, że warto trzymać rękę na pulsie. Identycznie jest w przypadku monitorowania znaku towarowego. Fachowa pomoc profesjonalistów pozwoli zapobiec niejednej rejestracji praktycznie identycznego bądź za bardzo podobnego znaku. Przedsiębiorca, który działa na rynku wiele lat, powinien wiedzieć, że konkurencja nie śpi. Ponadto znacznie łatwiej jest zapobiec rejestracji podobnego znaku towarowego, niż toczyć sądowe batalie, które odbywają się w ramach całkiem odrębnego postępowania przed Urzędem Patentowym.

Monitorowanie znaku daje możliwość terminowego wniesienia sprzeciwu w Urzędzie Patentowym. Okres ten wynosi trzy miesiące i nie można go przedłużyć. Jak pokazuje doświadczenie, próba zapobiegnięcia rejestracji znaku towarowego jest rozwiązaniem znacznie tańszym, niż odrębne postępowanie dotyczące unieważnienia zastrzeżonego znaku towarowego.

Monitorowanie znaku towarowego można porównać do alarmu w biurze. Masz zainstalowany system i dodatkowo firmę ochroniarską, która przyjedzie w kilka minut gdy zajdzie potrzeba. Nie wiesz kiedy przyjdzie złodziej, więc zabezpieczasz swoje mienie. Tak samo jest z ochroną praw do marki. Nie wiesz kiedy wydarzy się problem prawny. Dlatego działasz prewencyjnie, sprawdzając, co jest zgłaszane w urzędach patentowych.

Monitorowanie znaku towarowego — dwa najczęściej wybierane sposoby

Jeśli przedsiębiorca chce, by jego znak był monitorowany, powinien zdecydować się na jedną z dwóch metod. Pierwsza z nich to samodzielne monitorowanie biuletynów, które zawiera znaki zgłoszone do rejestracji.

Aby zabezpieczyć znak, a jednocześnie zaoszczędzić czas, warto powierzyć monitorowanie profesjonalistom. Kancelaria brandingowa to gwarancja umiejętności, wiedzy i odpowiedniego spojrzenia na zagadnienie. Choć za to rozwiązanie należy zapłacić, przedsiębiorca może być pewny, iż sprawą zajmują się fachowcy.