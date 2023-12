Duma procedują TĘ ustawę? ISW ostrzega

REKLAMA

Wg Instytutu Studiów nad Wojną, Duma proceduje ustawę, która uzna Morze Azowskie za wewnętrzne morze Rosji. Ma to stworzyć warunki do wymuszenia uznania nielegalnej aneksji części obwodów: chersońskiego, zaporoskiego i donieckiego. Ukraina utraciła dostęp do Morza Azowskiego w pierwszej fazie wojny.

Dotarcie do Morza Azowskiego było jednym z celów kontrofensywy Ukrainy, która rozpoczęła się w czerwcu, ale nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a wojska ukraińskie nie osiągnęły wyznaczonych celów i za cenę tysięcy poległych odbiły z rosyjskich rąk teren o powierzchni ok. 518 km2, czyli tyle, ile wynosi powierzchnia Warszawy.



ISW przypomina, że w latach 2003 i 2004 Rosja i Ukraina ratyfikowały traktat uznający Morze Azowskie za morze zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie – i jednostki rosyjskie i ukraińskie mogą korzystać na wodach Morza Azowskiego z wolności żeglugi.