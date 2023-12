Jak poprawić kondycję swojej skóry? Ranking 5. najlepszych produktów

O skórę należy dbać o każdej porze roku, jednak zima stawia przed nami dodatkowe wyzwania. Balsam do ciała staje się wówczas niezbędnym sojusznikiem w codziennej pielęgnacji. W sklepach znajdziesz wiele ciekawych produktów dedykowanych specjalnym zadaniom. Jak więc wybrać balsam regenerujący? Nasz artykuł pomoże Ci podjąć świadomą decyzję w trosce o zdrowie i urodę Twojej skóry.

Kto powinien sięgnąć po balsam regenerujący?



Zastanawiasz się, jakie cechy powinien posiadać najlepszy balsam do ciała? Regenerujące produkty to rozwiązanie dla osób borykających się z problemem suchej, szorstkiej i napiętej skóry. Podczas zakupów zwróć uwagę na odżywcze, ochronne, kojące oraz przyspieszające odnowę naskórka właściwości. To również doskonały sposób na ukojenie podrażnionej skóry po zbyt długiej ekspozycji na słońce. Balsamu regenerującego możesz używać na zmianę z klasycznym produktem do codziennego stosowania. Kosmetyk warto nakładać na całe ciało, aby wszystkie jego części zostały dokładnie nawilżone.



Poszukiwania najlepszego balsamu do ciała rozpocznij od sprawdzonych drogerii stacjonarnych lub online, np. makeup.pl. Musisz jednak wiedzieć, że nie wszystkie dostępne na rynku produkty sprawdzą się w Twoim przypadku, dlatego musisz poznać swoje potrzeby i oczekiwania. Gdy już znajdziesz kosmetyk, który sprosta Twoim oczekiwaniom, pamiętaj o regularnym stosowaniu. Nawet najlepszy balsam nie będzie skuteczny, jeśli nie będziesz konsekwentna.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu regenerującego balsamu?



Odpowiednio skomponowana formuła to klucz do skuteczności najlepszego balsamu do ciała. Producenci chętnie sięgają po składniki pochodzenia naturalnego w postaci wosków czy olejków. Najlepsze balsamy do ciała nierzadko zawierają m.in. ekstrakt z arniki górskiej, wosk pszczeli czy olej z baobabu. Warto również zwrócić uwagę na konsystencję kosmetyku, która powinna być treściwa, aby zapewnić odpowiednie nawilżenie. Co jakiś czas sięgnij także po łagodny peeling. Regenerujący balsam przyniesie lepsze rezultaty jeśli aplikujesz go na ciało bez pozostałości martwego naskórka.



TOP 5 regenerujących balsamów do ciała



1. La Roche Posay Cicaplast Baume B5

Pierwsze miejsce zajmuje się produkt, który zachwyca swoją skutecznością. Innowacyjna formuła eliminuje dyskomfort, zapewniając długotrwałe uczucie odprężenia. Masło shea skutecznie natłuszcza, a pantenol regeneruje naskórek, łagodzi poparzenia oraz neutralizuje stany zapalne.



2. Uriage Bariéderm Onguent Fissures Crevasses

Najlepszy balsam do ciała dla osób borykających się z problemem popękanej skóry. Produkt sprawdzi się do stosowania miejscowego, zwalcza na dłoniach, stopach czy brodawkach sutkowych. Jego skuteczne działanie oparte jest na opatentowanym kompleksie Poly-2P z dwoma polimerami, które regenerują uszkodzoną skórę.

3. CeraVe Nawilżająca Emulsja Dla Skóry Suchej i Bardzo Suchej



Za sprawą innowacyjnej technologii MVE, opartej na dobroczynnym działaniu kwasu hialuronowego, balsam dogłębnie nawilża skórę. Dzięki temu przynosi błyskawiczne efekty w postaci miękkiej i gładkiej skóry. Kompleks ceramidowy sprawia, że kosmetyk regeneruje barierę ochronną naskórka, czyniąc go mniej podatnym na wysuszenie.



4. Ziaja MED Kuracja Ultranawilżająca Emulsja do ciała



To prawdopodobnie najlepszy balsam do ciała w swojej kategorii cenowej! Zawarty w składzie mocznik 5% dogłębnie nawilża. Jego działanie wzmacnia d-panthenol, który łagodzi podrażnienia i zmiękcza naskórek. Skwalan zwiększa elastyczność oraz wzmacnia barierę ochronną skóry.



5. Neutrogena Intense Repair Cica



Nasze zestawienie zamyka produkt marki Neutrogena, który zadba o intensywne nawilżenie oraz regenerację szorstkiej i bardzo suchej skóry. Przyjemna konsystencja szybko się wchłania, bez pozostawiania tłustego filmu. Produkt działa jak opatrunek, sprawiając, że skóra staje się gładka, nawilżona i elastyczna.