Francja traci swoje wpływy w Afryce, a zyskuje na tym Rosja. Po sieci krąży nagranie, na którym piłkarze w Burkina Faso wysłuchują przed meczem hymnu Rosji.

Wg rosyjskich mediów takie sytuacje jak odegranie hymnu Rosji w meczu afrykańskich drużyn to okazanie wdzięczności za pomoc w wyzwoleniu Burkina Faso spod wpływów francuskich.

W październiku w Burkina Faso podpisano porozumienie dotyczące budowy przez Rosję elektrowni jądrowej, co podkreśla, jak ogromną ekspansję prowadzi Putin w Afryce. Na razie przejawia się ona w branży energetycznej.

Rosja próbuje budować swój pozytywny wizerunek w Afryce poprzez sport, co pokazują rezultaty szczytu Rosja-Afryka, który odbył się w lipcu w Petersburgu. Włodzimierz Putin deklarował wówczas gotowość darmowego przekazania Burkina Faso oraz takim krajom jak Erytrea, Mali, Somalia, Republika Środkowoafrykańska i Zimbabwe po 25-50 tys. ton zboża w ciągu trzech do czterech miesięcy, a także pokrycia kosztów transportu, oraz zapowiedział wznowienie tam działalności rosyjskiej ambasady.

Przedstawiciele państw z Afryki rozmawiali z Rosją na temat możliwości regularnego organizowania meczów towarzyskich, meczów przygotowawczych i turniejów wspieranych przez rosyjskich sponsorów, a Rosyjska Federacja Piłki Nożnej zobowiązała się do tego, iż w przyszłości będzie przygotowywać afrykańskich działaczy i trenerów do zdobywania licencji UEFA/FIFA i przygotuje ich do pracy w nowoczesnych bazach danych. Angażując się w lokalne konflikty, Rosja podsyca antyzachodnie nastroje, destabilizuje region i prowadzi działania na rzecz uzależnienia go od siebie m.in. w wymiarze bezpieczeństwa i gospodarki.

