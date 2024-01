Rozwód, a dzieci?

Rozwód rodziców to zawsze trudna sytuacja zarówno dla dzieci jak i dla całej rodziny. Jednak czasem rozwód jest nieunikniony. Co zrobić, żeby dzieci nie ucierpiały? Rozwód Wrocław to szansa, by rozstanie przebiegło jak najmniej traumatycznie. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej.

Sprawy rozwodowe – czym się kierować przy wyborze kancelarii?

Dobra kancelaria adwokacka, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód, zaoferuje nam wsparcie na każdym etapie postępowania rozwodowego. Usługi kancelarii oferują szeroki zakres kwestii związanych z rozwodem. Na początkowym etapie ważne jest przygotowanie pozwu o rozwód. Kolejnym etapem jest reprezentacja w sprawie rozwodowej, a na samym końcu orzeczenie rozwodu.

W kancelarii specjalizującej się w sprawach rozwodowych można liczyć także na pomoc związaną z alimentami, wnioski o podział majątku oraz różnego rodzaju pisma związane ze sprawami rodzinnymi. Sprawa rozwodowa jest z pewnością niezwykle emocjonującym wydarzeniem, dlatego potrzebna jest pomoc zaangażowanych osób. Odpowiedzialny prawnik rozwodowy będzie umieć odpowiednio podejść do sprawy.

Postępowanie rozwodowe – co jeszcze warto wiedzieć?

Adwokat rozwodowy powinien posiadać głęboką wiedzę dotyczącą orzekania o winie, sposobów podziału majątku czy negocjacji warunków opieki nad dziećmi. Postępowanie rozwodowe musi być traktowane z największą uwagą, a działania zgodne z interesem klientów. Kompleksowe porady prawne pomogą podczas całego procesu rozwodowego.

Zaufana kancelaria prawna w trakcie rozwodu

Do spraw rozwodowych najlepiej jest wybierać najlepszych specjalistów. Specjalista od rozwodów posiada szczegółową wiedzę dotyczącą kwestii związanych z postępowaniem rozwodowym. Będzie dokładnie wiedział, jak ma wyglądać władza rodzicielska oraz kontakty z dziećmi. Duże znaczenie mają też znajomości kryteriów, które sąd stosuje określając zasady ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania dziecka.

Możliwy jest również rozwód bez orzekania o winie, jednak jest tak jedynie za zgodą obu małżonków. Wyrok rozwodowy może zostać wydany już na pierwszej rozprawie, jeżeli sąd uzna, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Podział majątku wspólnego oraz koszty pozwu rozwodowego

Podział majątku wspólnego może być częścią postępowania rozwodowego, lecz nie musi. Już podczas pierwszego spotkania sprawdzony prawnik rozwodowy powinien rozpocząć działania związane z przygotowaniem sprawy o podział majątku. Doświadczony prawnik wyjaśni na czym polega sprawa dotycząca podziału majątku. Podczas pierwszej porady przekazane zostaną wiadomości dotyczące możliwego sposobu podziału majątku.

Składając pozew o rozwód, należy liczyć się z kosztami. Koszty te zależą od złożoności danej sprawy oraz od tego, czy pozew jest z orzeczeniem o winie, czy nie. Kolejną sprawą jest złożoność sprawy, czyli takie sprawy jak alimenty, władza rodzicielska.

Jak złożyć pozew o alimenty w postępowaniu rozwodowym?

Jeżeli ojciec dziecka uchyla się od ponoszenia kosztów utrzymania bądź płaci zbyt mało, matka może wystąpić o pozew o alimenty. Do takiego pozwu trzeba dołączyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Takie zabezpieczenie zobowiązuje ojca dziecka do wpłacania matce na czas postępowania konkretnej kwoty pieniędzy. Pieniądze dla matki muszą zostać przekazane do 10 dnia każdego miesiąca.

Obowiązek alimentacyjny obowiązuje dzieci małżeńskie oraz pozamałżeńskie. Natomiast o wysokości alimentów decydują warunki zarobkowe oraz majątkowe rodziców. Składając pozew należy podać oczekiwaną kwotę. Trzeba obliczyć ile wynosi miesięczny koszt utrzymania dziecka, uwzględnić koszty roczne takie jak ceny ubrań, wakacji czy opłat. Koszty trzeba zsumować i podzielić na 12, następnie należy dodać średni koszt utrzymania dziecka. Od ojca można dochodzić więcej niż połowa, gdyż matka świadczy alimenty w postaci niematerialnej. Przed sądem wymagane jest udowodnienie kwoty utrzymania w postaci potwierdzających rachunków.

Sprawy rozwodowe – w jaki sposób ustalić opiekę nad dziećmi?

W przypadku sprawy rozwodowej ważne jest ustalenie opieki nad dziećmi. Władzę rodzicielską ustala sąd. Jednak to od nastawienia rodziców w głównej mierze zależy jak będzie wyglądać opieka dzieci po rozwodzie. Czasem zdarza się też pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Jak wyjaśnia adwokat rozwodowy Iwo Klisz z Wrocławia ważne jest, by rodzice omówili, w jaki sposób widzą opiekę nad dzieckiem. Jednakże czasem taka sytuacja nie jest możliwa, szczególnie wtedy gdy ludzie nie potrafią już ze sobą rozmawiać. Wtedy rozwód może być wyjątkowo traumatycznym wydarzeniem w życiu całej rodziny.

Umiejętność dostrzeżenia oraz zrozumienia potrzeb dziecka, dla którego rozwód rodziców jest wyjątkowo trudnym momentem, może zminimalizować negatywne konsekwencje dla dziecka w tym przedmiocie. Podział opieki dobrze jest omówić przed rozwodem, by uniknąć kłótni na sali. Dobry adwokat rozwodowy z pewnością zarekomenduje takie rozwiązanie. Jest to dobre dla stron, ale przede wszystkim małoletnich dzieci.