Wolnościowy ksiądz przeciwko finansowaniu Kościoła przez państwo. „Nie kombinujmy z podatkami”

REKLAMA

Znany z wolnościowych poglądów ks. Jacek Gniadek, misjonarz werbista, wypowiedział się w swoich mediach społecznościowych na temat finansowania Kościoła z budżetu państwa.

Ks. Jacek Gniadek to duchowny bardzo szanowany w środowisku wolnościowym. Ksiądz niejednokrotnie udowadniał, że wiara i wolnościowe poglądy idą razem w parze.

REKLAMA

Kapłan zabiera głos nawet w sprawach trudnych i kontrowersyjnych. Misjonarz głośno nie zgadzał się np. z prof. Adamem Wielomskim, gdy ten twierdził, że libertarianizm i katolicyzm się wykluczają.

Teraz ks. Gniadek zabrał głos ws. funduszu kościelnego, który jest rekompensatą państwa polskiego wobec Kościoła, któremu PRL zabrał dużą część majątku.

Wiele osób uważa, że fundusz kościelny to po prostu finansowanie Kościoła przez państwo. Ks. Gniadek jest zdania, że należałoby z tym skończyć i postawić na oddolne finansowanie bez „kombinowania z podatkami”.

„Najlepszym sposobem wspieranie Kościoła jest oddolne jego finansowanie bez pośrednictwa państwa. Nie kombinujmy z podatkami. Na końcu i tak tylko to nam pozostanie. Lepiej to zrobić samemu już teraz, a nie jak będziemy przyciśnięci do muru” – napisał kapłan w swoich mediach społecznościowych.

„Dzisiaj mamy dobry przykład. Trzej mędrcy przynoszą m.in. złoto. To pozwala Świętej Rodzinie na bezpieczną ucieczkę do Egiptu. Złoto daje bezpieczeństwo i wolność” – dodał.

Najlepszym sposobem wspieranie Kościoła jest oddolne jego finansowanie bez pośrednictwa państwa. Nie kombinujmy z podatkami. Na końcu i tak tylko to nam pozostanie. Lepiej to zrobić samemu już teraz, a nie jak będziemy przyciśnięci do muru.

Dzisiaj mamy dobry przykład. Trzej… pic.twitter.com/d1mx9m2EAP — Jacek Gniadek SVD (@jacek_gniadek) January 6, 2024