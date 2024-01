Podłogi drewniane i kamień naturalny – ten duet wybierają inwestorzy i architekci wnętrz

Coraz szersza oferta dostępnych na rynku materiałów, a także coraz większa wiedza na temat ich cech, pochodzenia oraz dobra orientacja w aktualnych trendach sprawiają, że dziś urządzamy wnętrza z dużą świadomością i odpowiedzialnością. Słowo „ponadczasowy” zyskuje na znaczeniu do tego stopnia, że projekt i wyposażenie mieszkania traktujemy jako inwestycję na lata. Dotyczy to zwłaszcza materiałów na podłogi.

Przemyślana, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach koncepcja wnętrza, to punkt wyjścia do urządzania mieszkania lub domu na lata. Czego oczekujemy od rzetelnego projektu? Powinien łączyć dobry styl i funkcjonalność, uwzględniać indywidualne potrzeby mieszkańców, odzwierciedlać bieżące trendy, a zarazem dawać gwarancję ponadczasowości. Kolejnym ważnym elementem jest zastosowanie szlachetnych, jakościowych materiałów. Na tej ekskluzywnej liście znajdują się drewno oraz kamień. Duet chętnie widziany we wnętrzach zarówno przez architektów jak i inwestorów. Styl klasyczny, vintage, art déco czy modernistyczny, ale również nowoczesny minimalizm, glamour czy japandi. Wnętrza urządzone we wszystkich cieszących się dziś uznaniem konwencjach mają zasadniczy wspólny mianownik. Ich niezwodną i efektowną bazę aranżacyjną stanowią podłogi drewniane, a istotnym akcentem podkreślającym stylowy charakter jest kamień naturalny. Ten materiałowy duet to obecnie prawdziwy must have modnie urządzonych wnętrz, ale co ważne, z gwarancją nieprzemijającego uroku.

Podłogi drewniane – design i jakość na lata

Deski i parkiety z oferty polskiego producenta Jawor-Parkiet stanowią niezawodny wybór do eleganckich i funkcjonalnych przestrzeni zaaranżowanych na lata. Jako naturalny materiał, zapewniają w domu zdrowy mikroklimat. Są przyjazne dla użytkowników i bezpieczne także dla alergików. Zróżnicowany, niepowtarzalny rysunek zachwyca autentycznym pięknem. Bogactwo kolekcji, dekorów i sposobów ułożenia podłóg zaspokoi gusta miłośników dowolnego stylu wnętrzarskiego. Podłogi drewniane Jawor-Parkiet mają konstrukcję dwuwarstwową, co sprawia, że idealnie spisują się na ogrzewaniu podłogowym. Te gotowe podłogi drewniane są zabezpieczone już na etapie produkcji, a do wyboru klientów są trzy różne sposoby wykończenia powierzchni: lakier, olejowosk i powłoka hybrydowa Fusion Hybrid. Każda z dziesięciu zróżnicowanych kolekcji rewelacyjnie prezentuje się w projektach opartych na połączeniu naturalności drewna i szlachetności kamienia. Zarówno parkiet drewniany jak i deski efektownie skomponują się z dostojnym białym marmurem. Wrażenie zrobią drewniane podłogi zestawione z czarnym granitem, surowym łupkiem czy na nowo odkrywanym w tym sezonie trawertynem.

Podłoga drewniana w jodełkę – niezawodna baza stylowych aranżacji

Wśród projektów wnętrz bazujących na połączeniu podłóg drewnianych z kamieniem niesłabnącą popularnością cieszy się styl klasyczny. Zarówno w wersji modern classic łączącej elementy stylowe i nowoczesne, jak w klimacie wiekowych kamienic. Kolekcja Chevron, czyli jodełka francuska oferowana zarówno w formie Chevron Parkietu jak i Chevron Deski to kwintesencja stylu klasycznego. Niezawodowym wyborem będzie na przykład FertigDeska Chevron Dąb Elegance. Ta reprezentacyjna deska o regularnym układzie słojów niebanalnie zaprezentuje się w zestawieniu z czarnym marmurem o wyraźnym kontrastowym użyleniu. Szykowny charakter kompozycji podkreślają złote dodatki, designerskie oświetlenie oraz stylowe sztukaterie na suficie i ścianach.

Do wnętrz o nieco mniejszym metrażu Jawor-Parkiet rekomenduje parkiet z tej samej kolekcji Chevron. Punktem wyjścia do stworzenia wnętrza salonu w stylu nowoczesnej elegancji może być parkiet ułożony w jodełkę francuską w dekorze Dąb Color Vulcano. Na jego powierzchni przenikają się kolory ziemi oraz szarości, co sprawia, że w połączenia z szarym surowym kamieniem o szorstkiej fakturze i wyraźnej, nieregularnej rzeźbie tworzy niezwykle naturalną kompozycję. Podłoga w jodełkę w ciemnym wybarwieniu, jak FertigParkiet Dąb Color Vento rewelacyjnie wypada w kompozycji z jasnym marmurem. Zarówno tym alabastrowo białym z nielicznymi żyłkami, jak i tym intensywnie użylonym z mocnymi grafitowymi pasmami i metalicznymi refleksami. Ciemna brązowa podłoga będzie stanowić mocne tło dla dominującej bieli. Wymownie łączy się z nowoczesnymi formami, przekonując, że klasyka jest ponadczasowa. Wiele projektów łączących drewno i kamień, reprezentuje nie tylko estetykę klasyczną, ale także styl nowoczesnego glamour czy przytulnego minimalizmu. Efektowną bazą tak zaprojektowanych przestrzeni będzie podłoga drewniana w układzie jodły klasycznej. Prawdziwy efekt wow uzyskamy sięgając pod linię krótszych desek Design Experience w nietuzinkowych dekorze, jak na przykład Retro Collection Dark Omen. Deska o chodnej, niejednorodnej barwie, mieniąca się kolorami palonego drewna i białymi refleksami, ułożona we wzór jodły klasycznej, to szykowna i ponadczasowa baza. Ważenie zrobi w zestawieniu z niebywale wyrazistym czarnym kamieniem o intensywnym użyleniu, z licznymi jasnymi pasmami i metalicznymi refleksami.