Rząd powinien obrać kurs na euro? Zaskakująca opinia ekonomistów

Wg ekonomistów, polski rząd powinien obrać kurs na euro, gdyż korzyści przewyższają koszty. Do przyjęcia euro Polska zobowiązała się w momencie wchodzenia do Unii Europejskiej.

Ekonomiści są zgodni, że każdy rok bez euro przynosi Polsce straty. Wcześniej raporty na temat skutków przyjęcia unijnej waluty przygotowywał pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro w Polsce.

PiS, przeciwny zastąpieniu złotego walutą wspólnotową, zlikwidował ten urząd. W Narodowym Banku Polskim nie ma też departamentu do spraw integracji ze strefą euro.

Lista korzyści płynących z przyjęcia waluty wspólnotowej jest bardzo długa: wzrost wiarygodności polityki gospodarczej, eliminację ryzyka kursowego, niższe stopy procentowe, tańsze kredyty oraz wzrost konsumpcji, inwestycji, obrotów handlu zagranicznego, konkurencji i efektywności.

Wg Fundacji Wolności Gospodarczej, na Słowacji przystąpienie do strefy euro przyczyniło się do zwiększenia PKB o 7%, a stracone możliwości wzrostu związane z brakiem euro w Polsce, wedle różnych wyliczeń, wahają się od 2,5 do 7,5% PKB.

