Pod naciskiem USA rząd wycofał zezwolenie

REKLAMA

Rząd Holandii wycofał zezwolenie na eksport do Chin niektórych maszyn do produkcji czipów firmie ASML. To urządzenia pracujące w głębokim ultrafiolecie. Decyzja została podjęta pod naciskiem USA.

Wg firmy, na decyzję wpłynęła niewielka liczba klientów w Chinach. Wcześniej agencja Bloomberg podała, że pod naciskiem Waszyngtonu Haga częściowo cofnęła licencję na eksport niektórych typów maszyn DUV.

REKLAMA

Władze USA starają się odciąć Chiny od technologii produkcji nowoczesnych czipów i zawarły już w tej sprawie porozumienie z Holandią i Japonią. Holenderska firma zaznaczyła, że zakaz nie będzie miał wpływu na wyniki finansowe firmy w 2023 roku.