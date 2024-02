Ile firm planuje redukcję etatów w 2024?

Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany na rynku pracy. Pandemia wymusiła przystosowanie się przedsiębiorstw do modelu pracy zdalnej, którą polubiło też wielu pracowników. Wojna w Ukrainie spowodowała odpływ pracowników, którzy z dnia na dzień zostawiali pracę, by powrócić do swojej ojczyzny, w związku z czym polskie firmy musiały rozszerzyć rekrutację nawet poza Europę. Ten sam konflikt zbrojny doprowadził do pojawienia się na rynku wielu kobiet, poszukujących zatrudnienia pomimo nieznajomości języka. W międzyczasie karierę zawodową rozpoczęło pokolenie Z, cechujące się kompletnie innym podejściem do pracy niż ich rodzice. Nic więc dziwnego, że w 2024 r. oczekujemy kolejnych poważnych zmian. Czy te faktycznie nastąpią? Przedstawiciele których profesji powinni liczyć się z masową redukcją etatów?

Rynek pracy 2024 – jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników?

W grudniu 2023 r. na portale trafiło rekordowo mało ogłoszeń o pracę. To pokłosie kryzysu gospodarczego – wiele firm nie może pozwolić sobie na rozwój, wielu pracowników niezadowolonych ze swojego stanowiska obawia się zmian i nie ryzykuje poszukiwania nowych możliwości. Trend ten utrzyma się w 2024 r. – a to oznacza mniej rekrutacji, ale i mniej jednostkowych zwolnień. W wielu branżach pojawi się natomiast automatyzacja i sztuczna inteligencja, która co prawda nie zastąpi człowieka, ale zmusi go do zdobywania nowych kompetencji.

Pogłębi się obecny już od kilkunastu lat trend kładzenia nacisku na realne umiejętności, nie na formalne wykształcenie – to wielka szansa dla osób, które zakończyły edukację na maturze lub wcześniej. Nadal będzie się liczyć elastyczność i zdolność samodzielnej organizacji pracy. Firmy będą chętnie udzielać zgód na home office. Oznacza to również mniej pracowników pełnoetatowych i większe zapotrzebowanie na freelancerów.

Oferty pracy – gdzie ich szukać w 2024 r.?

Perspektywiczne zawody – w jakich kierunkach obecnie warto się kształcić?

Słowo-klucz na 2024 r. to kompetencje. Zatrudnienie znajdą fachowcy. Wśród pracowników umysłowych najbardziej brakuje na rynku przedstawicieli branży medycznej i edukacyjnej, a także finansistów i księgowych.

Pracowników fizycznych potrzebować będzie w 2024 r. przede wszystkim branża budowlana oraz logistyczna. W każdej dziedzinie najcenniejsi będą ci kandydaci, którzy w swojej codziennej pracy umieją mądrze korzystać z nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Redukcje etatów – które branże zostaną nimi dotknięte najmocniej?

Dla pracowników 2024 r. przyniesie więcej stabilizacji niż niepokoju. Konieczność zwolnień deklaruje ok. 16% podmiotów, podczas gdy zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłasza ok. 33% firm. Zwolnienia dotkną przede wszystkim pracowników produkcji, konieczności dokonania cięć personalnych obawiają się także przedsiębiorcy z branży HoReCa.

Problemem większym niż zwolnienia może się okazać niechęć do waloryzacji wypłat. Obciążeni znacznym wzrostem wartości najniższej płacy krajowej pracodawcy mogą szukać oszczędności w zamrażaniu wynagrodzeń.