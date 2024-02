Brytyjska Izba Gmin poparła budzący duże kontrowersje projekt ustawy

REKLAMA

Brytyjska Izba Gmin poparła w głosowaniu budzący duże kontrowersje oraz ogromne podziały wewnątrz rządzącej Partii Konserwatywnej projekt ustawy mającej umożliwić deportacje nielegalnych imigrantów do Ruandy.

Oznacza to, że wciąż realne jest spełnienie obietnicy, iż pierwsze samoloty z nielegalnymi imigrantami wylecą do Ruandy na wiosnę. Ograniczenie imigracji, zarówno legalnej, jak i nielegalnej, jest najważniejszą sprawą z punktu widzenia wyborców Partii Konserwatywnej; realizacja tej obietnicy jest niezbędna, aby w tegorocznych wyborach do Izby Gmin konserwatyści uniknęli katastrofalnej porażki.

Zgodnie z umową z 2022 roku, do Ruandy mogliby być wysyłani wszyscy nielegalni imigranci ubiegający się o azyl, niezależnie od ich narodowości. Tam byłyby rozpatrywane ich wnioski o azyl i jeśli mieliby podstawy do jego przyznania, otrzymywaliby go – ale w Ruandzie, a nie w Wielkiej Brytanii, która przekazała do tej pory 240 mln funtów dla Kigali.

Nie udało się tam wysłać jeszcze ani jednej osoby z powodu apelacyj składanych przez prawników nielegalnych imigrantów, a potem interwencji ETPC, który nakazał brytyjskim sędziom zbadanie, czy plan deportacji jest zgodny z prawem.

