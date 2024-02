Postaw na taśmy z nadrukiem

Taśmy z nadrukiem firmowym zabezpieczają kartony przed otwarciem, a jednocześnie stanowią reklamę. Producent oferuje taśmy klejące przeznaczone są przesyłek lekkich, średnich i ciężkich, skutecznie chroniące zawartość opakowań.

Jaka taśma pakowa zabezpiecza opakowania?

W każdym domu przydatna jest taśma samoprzylepna do zaklejania różnego rodzaju przesyłek. Firmy wykorzystują mocne papierowe taśmy na bazie kleju Solvent, by dobrze zabezpieczyć towar wysyłany do odbiorców, by podczas ładowania i rozładowywania towaru nie doszło do otwarcia kartonu.

Sklepy internetowe stosują również pakowe taśmy na bazie kleju Hot-Melt, uznawane za nierozerwalne. Firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową wykorzystują taśmy foliowe, odporne na różne warunki panujące w magazynach. Stosują również taśmy z nadrukiem – OSTROŻNIE SZKŁO czy OSTROŻNIE NIE RZUCAĆ, o ponadprzeciętnych właściwościach klejących.

Taśmy samoprzylepne z własnym nadrukiem logo firmy

Taśma firmowa ma na celu zabezpieczyć zawartość opakowania, a jednocześnie stanowi skuteczną reklamę. Przesyłka, zanim zostanie doręczona odbiorcy przechodzi długą drogę, co daje możliwość promowania sklepu internetowego czy firmy dystrybucyjnej. Użyta taśma z nadrukiem pozwala przede wszystkim solidnie zapakować towar, dzięki czemu nie ma możliwości dokonania podmiany produktu w sortowni.

Taśma samoprzylepna zabezpieczy opakowanie przed otwarciem, ale karton powinien być odpowiedniej grubości. Takie podejście do klienta buduje zaufanie do sprzedawcy. Taśma z nadrukiem firmowym ma ogromny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.

Taśmy z nadrukiem jako taśmy pakowe

W magazynie taśmy pakowe z nadrukiem służą do znakowania kartonów, co ułatwia identyfikację ich zawartości. Oklejone opakowania nie wymagają dodatkowych opisów, upraszczając pracę. Producent taśm samoprzylepnych oferuje szeroki asortyment produktów, również z własnym nadrukiem. Taśmy Eco solvent, Hot melt, Solvent i PVC klient może zamówić w kilku wariantach kolorystycznych, ale także ma możliwość zmiany koloru tła. Może więc dopasować produkt do własnych potrzeb.

Każda taśma pakowa z logo jest nośnikiem reklamowym, dlatego musi wyróżniać się na tle konkurencji. Dużą popularnością wśród firm cieszy się taśma pakowa z nadrukiem świątecznym oraz GRATIS, PROMOCJA, REKLAMACJA, TAŚMA BEZPIECZEŃSTWA, PRIORYTET, TU FAKTURA, FRAGILE oraz grodzeniowa taśma z logo wykorzystywana przy organizowaniu imprez plenerowych. Niezależnie od tego jaki nadruk ma taśma klejąca, należy wybrać taki produkt, by w pełni zabezpieczył opakowanie.