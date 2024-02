Dlaczego piłki Spalding stały się symbolem koszykówki?

Koszykówka to gra zespołowa, która cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W koszykówkę grać mogą bowiem zarówno dorośli, jak i dzieci. Co ważne, gra nie wymaga drogiego i specjalistycznego sprzętu i dzięki temu jest dostępna praktycznie dla wszystkich.

Z czego wynika popularność koszykówki?

Koszykówka to dyscyplina sportowa dostępna dla różnych grup wiekowych. W koszykówkę mogą grać dzieci i dorośli, kobiety i mężczyźni, a także osoby starsze. Grać można na boisku, a do gry potrzebna jest specjalna piłka.

Na jaką piłkę warto się decydować?

W szerokiej ofercie sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są produkty różniące się ceną i jakością. Warto w tym wypadku wybierać piłki dobrej jakości, które są trwałe i poprawiają komfort gry. Zawodowcy i amatorzy powinni sięgać przede wszystkim po piłki koszykarskie firmy Spalding, w które już od lat osiemdziesiątych zaopatrywały się czołowe ligi świata, w tym NBA czy WNBA. Piłki Spalding są znane i cenione na całym świecie.

Czym cechują się piłki Spalding?

Firma Spalding specjalizuje się w produkcji sprzętu sportowego, a w swojej ofercie ma między innymi kultowe piłki koszykarskie. Poszczególne piłki polecane są do gry na hali lub na zewnątrz, ale wszystkie cechuje wysoka jakość. Producent oferuje także piłki koszykarskie przeznaczone dla doświadczonych graczy, które cechują się dodatkowymi wzmocnieniami.

Piłki outdoor czy indor?

W koszykówkę grać można na boiskach o różnej nawierzchni. Mecze mogą być bowiem rozgrywane na hali, a także na betonie czy asfalcie. Piłki outdoorowe są dodatkowo wzmacniane i wykonywane z grubszej gumy. Ich powierzchnia jest chropowata co zwiększa ich przyczepność. Piłki przeznaczone do gry na hali wykonywane są ze skóry naturalnej lub kompozytowej. W porównaniu z piłkami outdoorowymi są lżejsze i bardziej miękkie. Podczas ich produkcji poszczególne elementy są zgrzewane, a wybrane modele mają dodatkową piankę, która jest położona miedzy pokryciem a korpusem. Ciekawą propozycją są piłki, które łączą w sobie cechy piłek outdoorowych i indoorowych. Tego rodzaju produkty szyte są ze skóry kompozytowej, a ich budowa i komfort gry zbliżone są do tych, które cechują piłki halowe.

Jakość piłek Spalding

Piłki Spalding są cenione przez zawodników i amatorów. Cieszą się one dużą renomą i zapewniają wysoki komfort gry. Cechują się one:

dużą precyzją lotu,

lekkością,

wytrzymałością.

Poza tym, dostępne są w wielu wariantach, dzięki czemu każdy gracz może znaleźć propozycję doskonale dostosowaną do swoich potrzeb. Podczas produkcji piłek wykorzystywane są najnowsze technologie, dzięki czemu gracze mogą w pełni wykorzystać swoje umiejętności, talent oraz potencjał.

Czym wyróżniają się piłki Spadling?

Piłki marki Spadling stosowane są w najważniejszych rozgrywkach koszykarskich. Mają one płytkową budowę. Ich poszczególne elementy wykonywane są ze skóry kompozytowej lub gumy, a następnie ręcznie mocowane do gumowego korpusu.

Jak zbudowane są piłki Spalding?

Piłki Spalding zbudowane są z warstw, wśród których wymienia się:

dętkę, czyli tak zwany balon lub pęcherz, który utrzymuje właściwe ciśnienie piłki,

oplot – nylonowe uzwojenie nadające piłce integralność i trwałość,

korpus, który stanowi wewnętrzną strukturę części piłki,

pokrycie.

Rodzaj pokrycia produktu wpływa nie tylko chwyt, ale również na wygląd piłki oraz jej wytrzymałość i odporność na ścieranie. Warstwa zewnętrzna piłek zapewnia właściwe odprowadzenie wilgoci, a piłki można używać na suchej lub mokrej powierzchni.

Jakie piłki dostępne są w sprzedaży stacjonarnej i internetowej?

W sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są różnorodne piłki Spalding, w tym piłki TF 1000 Legacy, które stosowane są rozgrywek przeprowadzanych w ramach wielu lig koszykarskich. Piłki tego rodzaju pomiędzy korpusem a pokryciem mają dodatkową warstwę pianki zwiększającą komfort gry. Piłki mają również specjalistyczny nylonowy oplot oraz zaawansowany systemem odprowadzania wilgoci. Mecze Europejskiej Ligi Koszykówki rozgrywane są z wykorzystaniem piłek Euroleague TF 500 IN/OUT. Piłki te spełniają rygorystyczne standardy i są dopracowane w każdym szczególe. Wykonywane są z ekskluzywnej skóry kompozytowej posiadającej dwutonową powłokę. Posiadają głębokie kanały oraz zaawansowane technologie ułatwiające odprowadzanie wilgoci oraz zapewniające dobry chwyt i prowadzenie. Piłki TF 150 Outdoor oraz TF 150 Outdoor z logo FIBA dedykowane są do gry na obiektach zewnętrznych, w tym na nawierzchniach betonowych i asfaltowych. Cechuje je duża wytrzymałość i odporność na ścieranie. Wykonywane są z wytrzymałej gumy syntetycznej zgodnie ze standardami i najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. W sprzedaży dostępne są również piłki TF 250 in/out cechujące się innowacyjną metodą klejenia i zgrzewania poszczególnych elementów wykonanych ze skóry oraz piłki TF 50 outdoor posiadające szorstką powierzchnię zapewniającą doskonałe wyczucie piłki nawet podczas szybkiej dynamicznej gry.