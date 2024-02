Jak zaoszczędzić na zakupie podręczników dla dziecka?

Każdy uczeń musi mieć do dyspozycji podręczniki, aby bez przeszkód zdobywać wiedzę. Zakup wszystkich wymaganych przez nauczycieli, a także dodatkowych, które wspierają naukę, to niemały wydatek. Ponosimy go zwykle dwa razy w roku, kupując książki na pierwszy, a następnie drugi semestr. Jak zaoszczędzić na zakupach

Dofinansowanie do książek – kto może z niego skorzystać?

Rodzice bądź opiekunowie uczniów mogą skorzystać z programu Wyprawka 300+, w ramach którego otrzymają jednorazowo 300 zł na zakup pomocy naukowych. Pieniądze przekazywane są bezpośrednio na konto i można za nie kupić podręczniki, ale również inne, niezbędne w szkole akcesoria. Niestety, wsparcie rodzice dostają jedynie raz w roku, a jego kwota nie zmienia się, nawet w przypadku trudnej sytuacji finansowej. Czasami istnieje też możliwość skorzystania z różnego rodzaju programów pomocowych organizowanych przez gminy, jednak tutaj bardzo istotny jest dochód na osobę w rodzinie. Ci, którzy go przekraczają, nie otrzymają środków pieniężnych.

Jak kupować książki, aby płacić mniej?

Chcąc zapłacić mniej przy zakupie książek, warto wszystkie potrzebne nabyć w jednym miejscu. Księgarnie bardzo często udzielają rabatów po przekroczeniu konkretnej kwoty albo zakupie danej ilości książek jednorazowo. Choć nie wydaje się on wysoki – najczęściej wynosi około 10-15%, to jednak przy dużej kwocie można nieco zaoszczędzić. Zastanówmy się, które książki będą potrzebne dziecku nie tylko teraz, ale przez cały rok szkolny. Weźmy pod uwagę podręczniki i repetytoria oraz innego rodzaju pomoce naukowe, niezbędne w procesie edukacji. Pamiętajmy, że podręczniki najkorzystniej kupować w księgarniach internetowych. Jest to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale i wygodne. Dzięki dostawie pod drzwi mieszkania nie musimy we własnym zakresie przenosić ani przewozić książek, które w sumie ważą całkiem sporo.

Podręczniki nowe czy używane?

Niektórzy rodzice chętnie wybierają dla swoich pociech podręczniki używane, które, co zrozumiałe, są tańsze niż nowe. Z drugiej strony, trzeba znaleźć egzemplarze w dobrym stanie, które będą zdatne do użytku. Nie wszyscy szanują książki, przez co nie każdą będzie można odsprzedać. Warto przy tym pamiętać, że ceny używanych książek nie zawsze znacząco odbiegają od cen nowych. Jeśli zauważymy, że różnica jest niewielka, lepiej wybrać nowe, dotąd nieużywane. Przy zakupach z drugiej ręki musimy też sprawdzić, czy książka odpowiada standardom nauczania w nowym roku szkolnym, innymi słowy, czy jest zgodna z bieżącym programem nauczania.