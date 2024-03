Czym się kierować przy wyborze koszulki roboczej? Podpowiadamy!

Koszulki robocze to jeden z podstawowych elementów odzieży, jakie pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom. Ich wariantów jest wiele, a wybór odpowiedniego – wbrew pozorom – nie jest trudny. Czym się kierować, by podjąć właściwą decyzję zakupową? O tym przeczytasz poniżej, sprawdź koniecznie!

Koszulki robocze – krótki czy długi rękaw?

Koszulki robocze, podobnie jak casualowe, mogą mieć długie lub krótkie rękawy. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy głównie od indywidualnych upodobań i potrzeb. Koszulki z długim rękawem są bardziej uniwersalne, gdyż można je nosić w chłodniejsze dni, a w przypadku wyższej temperatury wystarczy je podwinąć. Na zakup T-shirta z krótkim rękawem mogą się natomiast zdecydować osoby, lubiące luźny styl. Jeśli chcesz, by Twoja koszulka była bardziej elegancka, postaw na model z wywijanym kołnierzykiem.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest krój. W sprzedaży dostępne są koszulki polo lub long fit. Każda z nich jest dopasowana, ale nie obcisła, dlatego nie musisz obawiać się, że ruchy Twojego ciała będą skrępowane. Wiele wartościowych modeli znajdziesz tu: https://www.bhp-gabi.pl/k10,odziez-robocza-koszulki-robocze.html.

Materiał wykonania koszulki roboczej a jej cechy

Warto podkreślić, że koszulki robocze tworzone są z różnych materiałów, w zależności od tego, jakie właściwości ma mieć T-shirt. Najczęściej wykonane są z bawełny, która cechuje się wysoką higroskopijnością, odpornością na rozdarcia i świetną termoregulacją niezwykle istotnymi przy odzieży letniej. Koszulki wykonane z tego materiału przepuszczają powietrze i są idealnym rozwiązaniem dla osób o wrażliwej skórze, mającej skłonność do podrażnień i reakcji alergicznych.

Zdarza się, że robocze T-shirty wyprodukowane są z bawełny i tkaniny syntetycznej, np. poliestru lub elastanu. Jakie ma on właściwości? Poliester wchłania wodę, jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, a usunięcie plam zajmuje niewiele czasu. Elastan cechuje się natomiast miękkością, sprężystością, a ponadto nie niszczy się pod wpływem słońca.

Krój koszulki roboczej dopasowany do potrzeb

Koszulki polo to absolutna klasyka. Najczęściej wykonuje się je z bawełny albo mieszanki tkaniny naturalnej i syntetycznej. Polo z pewnością przypadnie do gustu osobom, którzy lubią na co dzień nosić casualowe koszule. Przy wyborze odpowiedniej koszulki roboczej warto wziąć pod uwagę długość rękawów. Ze względu na swój krój polo będzie pasować do każdego typu sylwetki. T-shirty long fit przylegają natomiast do ciała, ale nie są obcisłe. Taki krój jest świetnym rozwiązaniem dla mężczyzn, którzy chcą podkreślić swoją talię, zachowując jednak swobodę ruchów. Long fit sięga poniżej linii pasa, dlatego nie trzeba martwić się, że w trakcie nachylania T-shirt podwinie się, odsłaniając część pleców.

Dostępne na rynku koszulki robocze mogą różnić się pod wieloma względami, dlatego przed zakupem zastanów się dokładnie, co będzie dla Ciebie najlepsze. Weź pod uwagę powyższe wskazówki, a podjęcie ostatecznej decyzji zakupowej będzie zdecydowanie łatwiejsze!