Ron DeSantis zwiększa kary dla nielegalnych imigrantów

Na Florydzie wchodzą zmiany przepisów wymierzone w przebywających w tym stanie imigrantów o nieuregulowanej sytuacji. Przewidują m.in. rok więzienia za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, piętnaście lat za włamanie, dożywocie za napad z bronią w ręku…

W roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych nielegalna imigracja jest jednym z głównych tematów kampanii. Chociaż republikański gubernator DeSantis zrezygnował już z wyścigu o nominację partii na rzecz Donalda Trumpa, to temat nielegalnej imigracji pozostaje w centrum jego uwagi.

Ron DeSantis podpisał w piątek 15 marca ustawy zwiększające kary więzienia dla nielegalnych imigrantów, jeśli zostaną uznani za winnych prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy lub popełnienia szeregu wykroczeń i przestępstw.

„Nie tolerujemy nielegalnej imigracji, a tym bardziej bezprawia popełnianego przez nielegalnych cudzoziemców, których nie powinno tu być. Podpisane przeze mnie ustawy jeszcze mocniej wzmocnią możliwości egzekwowania prawa na Florydzie” – skomentował ustawę DeSantis.

Ustawa przewiduje m.in. w przypadku ponownego prowadzenia pojazdu bez dokumentów zwiększenie kary z 60 dni więzienia do jednego roku. Ma to w teorii zastosowanie do wszystkich mieszkańców, ale w praktyce jest skierowana na nielegalnych imigrantów, którzy żadnych dokumentów amerykańskich nie posiadają. W Stanach Zjednoczonych jednak dziewiętnaście stanów i dystrykt Waszyngton wydają prawa jazdy nielegalnym imigrantom.

Na Florydzie za włamanie lub kradzież samochodu popełnione przez nielegalnego migranta będzie teraz grozić do 15 lat więzienia (wcześniej do 5 lat). Za napaść kwalifikowaną i pobicie – do 30 lat zamiast 15. Za napad z bronią w ręku – dożywocie (wcześniej 30 lat więzienia).

Gubernator Ron DeSantis należy do najostrzejszych krytyków prezydenta Joe Bidena w związku z jego polityką dotyczącą przepływów migracyjnych na granicy z Meksykiem. Wysłał m.in. do stanu Teksas pomoc w postaci Gwardii Narodowej do wzmocnienia ochrony granicy z Meksykiem. Zorganizował także transporty nielegalnych migrantów do „demokratycznych” stanów Massachusetts i Kalifornia.

Źródło: Le Figaro