Czy poduszka puchowa jest odpowiednia dla alergika?

Puch to jeden z najlepszych materiałów na poduszki – jeśli nie najlepszy. Jest on często doceniany przez wymagających użytkowników z powodu komfortu i wygody. Rynek jest jednak konkurencyjny, a wokół poduszek z puchu powstało wiele mitów, mających na celu ich zdyskredytowanie.

Jednym z takich mitów jest stwierdzenie, że poduszki puchowe powodują alergię – co jest nieprawdą! Jest to bardzo ważna kwestia, którą należy wyjaśnić, ponieważ jeśli jesteś osobą cierpiącą na alergie, na pewno wiesz, jak uciążliwe są jej objawy. A także wiesz, jak ważna jest jakość używanej pościeli. Z tego względu, możesz się obawiać puchowych poduszek, ale nie ma takiej potrzeby. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym obawom i sprawdzimy, czy mają one jakiekolwiek podstawy naukowe.

Czy poduszki puchowe powodują alergię?

Pierze jest przetwarzane w wysoce kontrolowanym środowisku. Poduszka z puchu gęsiego to produkt naturalny, którego celem jest ochrona ptaków przed zimnem. Nie zawiera ono substancji, które mogą powodować alergie. Mimo to poduszki mogą wywoływać alergię, choć nie jest to związane z pierzem. Podczas użytkowania w tkaninach, z których wykonana jest poduszka, gromadzi się kurz, bakterie, roztocza, a nawet grzyby. Tłuszcz na naszej skórze przyciąga jeszcze więcej mikroorganizmów. Wszystko to przyczynia się, do możliwych reakcji alergicznych w przypadku każdej poduszki. Nie ma więc potrzeby rezygnowania pięknej i luksusowej poduszki puchowej, takiej ja te, które są produkowane przez polską firmę Piórex czy Notte. Nie powoduje ona łzawienia oczu i zatkanego nosa.

Czy istnieją naukowe dowody na to, że poduszki do spania z puchu wywołują alergię?

– Nie ma prawie żadnych dowodów potwierdzających takie twierdzenia. Tak naprawdę badania pokazują, że różne rodzaje poduszek (a także kołder) nie wykazują większych różnić pod względem reakcji alergicznych – wnioskuje Małgorzata Zmuda ze sklepu internetowego Pościel To.

Na Uniwersytecie Stanowym Ohio w USA przeprowadzono test różnych poduszek pod kątem alergii. Naukowcy wykorzystali zarówno poduszki hipoalergiczne, jak i poduszki do spania z puchu, aby sprawdzić, czy któraś z nich będzie powodować większą liczbę reakcji alergicznych niż druga. Nie było dużej różnicy między wynikami. W rzeczywistości osoby korzystające z hipoalergicznych poduszek wykonanych z porowatego materiału syntetycznego były bardziej narażone na wystąpienie reakcji alergicznej. Podobne badanie wykonano na Uniwersytecie w Kilonii, pod wodzą doktora Hans’a Jürgens’a, gdzie wyniki również wskazały, że poduszki z puchu gęsiego nie są bezpośrednią przyczyną alergii.

Jakie są więc przyczyny reakcji alergicznych?

Jeśli puch nie jest winny, co jest przyczyną reakcji alergicznych związanych z pościelą? Odpowiedź jest prosta – roztocza, oraz pleśń. Wiele osób błędnie przypisuje takie reakcje puchowi i innym naturalnym materiałom. Jeśli masz takie obawy, możesz się zrelaksować.

Roztocza nie żywią się jednak puchem, a naskórkiem ludzi i zwierząt. Warto także zaznaczyć, że to ich odchody powodują alergię, a nie same roztocza. Faktem jest także to, że pojedyncze roztocza rzadko powodują alergię – zawsze są one obecne z nami. Problem pojawia się, kiedy ich kolonie się

rozrastają z powodu niedbania o higienę poduszki. Tak więc wietrz poduszki do spania z puchu regularne i pierz poszewkę, a także zadbaj o czystość w sypialni i odpowiednią wilgotność powietrza. .

Znaczenie ma także materiał poduszki

Ważne jest, aby materiał poduszki był bardzo gęsto tkany, ale jednocześnie, aby zapewniał odpowiednią cyrkulację powietrza. Dlaczego? Otóż dzięki temu roztocza nie są nawet w stanie się przedostać do wnętrza poduszki, gdzie znajduje się puchowy wsyp. Warto także wybierać produkty, które mają certyfikat NOMITE, który świadczy o tym, że pościel z puchu i pierza, w tym poduszki są stworzone z myślą o alergikach i przeszły odpowiednie testy. Warto sprawdzić producentów takich jak Piórex, Notte, Poldaun, którzy mają w ofercie certyfikowane poduszki z wysokiej jakości puchem i gęsto tkaną tkaniną.