Do jakiego wystroju sypialni pasuje łóżko tapicerowane? 3 niezawodne połączenia!

Łóżka tapicerowane zdobyły popularność już w latach 50. i wciąż nie wychodzą z mody. Przez ten czas przeszły spore zmiany, a ich stylistyka ewoluowała wraz z trendami wnętrzarskimi. Dziś ich różnorodność pod względem konstrukcji, kolorystyki czy wzornictwa jest tak duża, że bez problemu dopasujesz je do wielu typów wnętrz. Przedstawiamy 3 aranżacje, które zawsze wyglądają dobrze i podpowiadamy, jak właściwie dopasować do nich łóżko tapicerowane.

1. Łóżko tapicerowane w stylu glamour

Choć łóżka z obiciem nie kojarzą się już wyłącznie z przepychem i luksusem, to właśnie w aranżacji glamour wyglądają najbardziej efektownie. W tym stylu szczególne miejsce zajmują połyskujące, eleganckie tkaniny. To też jeden z trendów, w których często odchodzi się od mebli wykonanych z naturalnego drewna, w tym tradycyjnych łóżek.

Jak wybrać tapicerowane łóżko z zagłówkiem, które wpisze się w ten trend? Oto kilka zasad, którymi warto się kierować:

Postaw na welurowe obicie. Jest ono przyjemne w dotyku, a do tego ładnie połyskuje w świetle.

Wybierz łóżko z dużym zagłówkiem. Do stylu glamour pasują duże i bogato zdobione wezgłowia o różnym kształcie. Bardzo dobrze sprawdzają się również zagłówki typu wingback, kształtem przypominające oparcie fotela typu uszak.

Nie bój się bogatych zdobień. W stylu glamour świetnie wygląda gęste pikowanie tapicerki, wzbogacone efektownymi perełkami, dżetami czy guzikami.

Zdecyduj się na odważną kolorystykę łóżek tapicerowanych. Typowy wystrój glamour dobrze komponuje się z wyrazistymi barwami butelkowej zieleni, różu, czerni, grafitu czy królewskiego błękitu. Możesz też postawić na tradycyjną biel, ecru lub beż – każdy z tych kolorów doda wnętrzu glamour nieco subtelności i lekkości.

Styl glamour jest odważny, nieszablonowy i ekskluzywny. Czasami trudno dopasować do siebie wszystkie elementy wyposażenia, aby nie przytłoczyć wnętrza. Jeśli chcesz temu zapobiec, skorzystaj z oferty zakupu z możliwością zwrotu lub wymiany mebla. Taka usługa jest dostępna m.in. w sklepie Novodom – tutaj na podjęcie ostatecznej decyzji masz aż 100 dni!

2. Łóżko z obiciem w skandynawskich wnętrzach

Wybór jest zdecydowanie łatwiejszy, jeśli gustujesz w modnych wnętrzach w stylu skandynawskim. Takie aranżacje są proste i nowoczesne, ale bardzo przytulne. Dlatego też tapicerowane łóżka i inne meble z obiciami dobrze się z nimi komponują, o ile utrzymane są w odpowiedniej stylistyce.

Jakie łóżko tapicerowane najlepiej łączy się ze stylem skandynawskim? Jego charakterystyczne cechy to:

proste, geometryczne kształty ramy;

tapicerki bez zdobień i najczęściej bez pikowań (zwykle w formie paneli);

częste połączenia z drewnianymi elementami – popularne są nowoczesne łóżka tapicerowane na drewnianych nóżkach lub łóżka, w których tapicerowany jest sam nagłówek;

jasne kolory – w stylu skandynawskim najlepiej sprawdzają się szarości, beże, odcienie kremowego czy zgaszone zielenie;

obicia z wyrazistą strukturą.

Styl skandynawski dobrze sprawdza się zarówno w mniejszych, jak i bardziej przestronnych wnętrzach. W zależności od swoich potrzeb, możesz pozwolić sobie na każdy rozmiar łóżka – w grę wchodzą nawet największe małżeńskie łóżka tapicerowane o rozmiarach 200×200 cm. Ze względu na prostą konstrukcję nie przytłaczają one sypialni.

3. Łóżka tapicerowane w nowoczesnych aranżacjach

Styl nowoczesny najczęściej cechują minimalizm i elegancja połączone z praktycznością. Łóżka sypialniane tapicerowane – https://novodom.pl/k/lozka-tapicerowane, które sprawdzą się w takich aranżacjach, są proste i bez nadmiernych zdobień.

Możesz jednak pozwolić sobie na więcej szaleństwa niż w przypadku stylu skandynawskiego, zarówno jeśli chodzi o rodzaj tkaniny, jak i jego kolorystykę. Popularnym wyborem są łóżka:

obite gładkimi tkaninami, również welurem lub innymi połyskującymi materiałami;

utrzymane w jednolitej kolorystyce – dobrze spisuje się tradycyjna biel i czerń, ale też i bardziej wyraziste kolory, jeśli chcesz, aby łóżko tapicerowane było centralnym punktem sypialni;

z obramowaniem wykonanym z metalu lub gładkiej płyty meblowej – może być na wysoki połysk.

Ze względu na to, że w stylu nowoczesnym nacisk kładzie się na użyteczność, częstym wyborem są też łóżka tapicerowane z pojemnikiem lub szufladami. Takie rozwiązanie pomoże Ci uporządkować przestrzeń sypialni i usunąć wszystkie przedmioty, które kłóciłyby się z minimalistycznym wystrojem. Dodatkowe miejsce do przechowywania pozwoli Ci również ograniczyć liczbę mebli w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie sprawdza się we wszystkich stylach aranżacji wnętrz!