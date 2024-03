W czym prać kolorowe ubrania, by zadbać o ich doskonały wygląd?

Utrata kolorów przez ubrania to częsty problem, z którym spotykamy się w trakcie prania. Jeśli chcemy tego uniknąć, powinniśmy zadbać nie tylko o odpowiednie przygotowanie prania i stosowanie właściwych detergentów. Ważny jest również wysokiej jakości sprzęt AGD.

Nowoczesne pralki wyposażone są w unikalne funkcje, które zapewniają doskonały wygląd odzieży po wielu praniach, jak również sprawiają, że nie ulegają one tak szybko uszkodzeniom mechanicznym.

Jak prać kolorowe ubrania – podstawowe zasady

Po pierwsze, jeśli chcemy zachować doskonały kolor ubrań, nie powinniśmy przekraczać maksymalnej temperatury prania określonej na metce. Przy odzieży z czystej bawełny jest to 60 stopni Celsjusza. Bezpieczniejsze będzie jednak jej ograniczenie do 30-40 stopni. Ta temperatura zapewnia wysoką skuteczność, jeśli w usunięciu zabrudzeń w tych warunkach pomogą nam nowoczesne detergenty. Warto pamiętać o tym, że najlepszymi środkami do ubrań kolorowych będą płyny do prania lub kapsułki. Doskonale rozpuszczają się one w niskich temperaturach, czego nie można powiedzieć o proszku do prania. Ważne jest również odpowiednie posortowanie kolorów. Wykluczone jest pranie ze sobą ubrań o białym i czarnym kolorze. Przy innych barwach ulubionych ubrań także musimy jednak uważać. Przykładowo razem wypierzemy ubrania w jasnych kolorach jak fiolet, czerwień oraz pomarańcza. Prać osobno warto z kolei ubrania w odcieniach niebieskich i zielonych.

W zachowaniu kolorów pomocne może być ponadto pranie na lewej stronie. Zabezpiecza ono ubrania przed uszkodzeniem tkaniny, a ponadto zabezpiecza nadruki. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na sytuację, w której na naszych ubraniach do prania pojawiły się plamy. W takim przypadku warto nanieść na nie na początek niewielką ilość detergentu w płynie na zaplamione miejsca. Po uprzednim rozprowadzeniu środka chemicznego na plamy, kolejnym krokiem jest delikatne czyszczenie odzieży w misce z wodą. Następnie powinniśmy skorzystać z programu do prania w pralce niższego niż na metce. Wyższe temperatury mogą bowiem utrwalić plamy lub odbarwienia. Producenci chemii do prania dbają, by z roku na rok była ona skuteczniejsza przy obniżonej temperaturze. Wystarczy odpowiedni program i często nie jest potrzebne już w tym przypadku wirowanie, by zlikwidować plamy.

Jakie technologie w pralkach chronią kolory ubrań?

Producenci pralek z roku na rok implementują w pralkach coraz nowsze technologie, które zapewniają zachowanie wysokiej intensywności kolorów ubrań oraz zapobiegają farbowaniu także delikatnych materiałów, do tej pory wymagających prania ręcznego. Dzięki temu nasza garderoba nie podlega już tak częstej wymianie. Jeśli chodzi o pralki, które dbają o ubrania, warto zwrócić uwagę na sprzęt marki Electrolux, który cieszy się coraz większą popularnością w Polsce.

Przykładowo, w urządzeniach serii 900, zastosowano system ColourCare, który oczyszcza wodę. Dzięki temu detergenty i środki zmiękczające działają doskonale nawet przy niskich temperaturach. Zapewnia to nie tylko delikatnie, ale dokładne oczyszczenie odzieży z wszystkich zabrudzeń, w tym także plam. Pozwala to na nieblaknięcie kolorów, pranie po praniu. Inna z technologii zastosowanych w wielu nowoczesnych pralkach marki Electrolux to System Ultra Care, który aktywuje detergenty i płyn zmiękczający w wodzie, zanim jeszcze dotrą do prania w bębnie. Dzięki niemu ubrania zachowują długo wysoką jakość. Gdy z kolei nasze ubrania wymagają tylko odświeżenia, możemy skorzystać z Systemu SteamCare. Zużywa on ponad 90% mniej wody w porównaniu z pełnym cyklem prania, chroniąc kolory. Wiele urządzeń marki Electrolux posiada funkcję automatycznego dodawania soli do zmiękczania wody. Dodatkowo chroni to ubrania przed tym, by ich włókna nie traciły szybko barwnika, bez względu na to, czy pierzemy bluzkę, sweter, czy też spodnie, oraz z jakiego materiału (wełna, bawełna, syntetyki o intensywnych kolorach).

Artykuł powstał w ramach współrpacy z marką Electrolux