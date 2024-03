Jak długo idą paczki do Australii? Sprawdzamy dostępne opcje

Paczka do Australii idzie krócej, niż myślisz. Duże znaczenie ma wybrana firma kurierska, dostępne opcje dodatkowe i dzień nadania. W drodze na inny kontynent przesyłka może napotkać liczne komplikacje. Warto postawić na kuriera, dla którego paczka do Australii stanowi codzienność. Sprawdzamy, jaki przewoźnik dostarczy przesyłkę najszybciej.

Australia w dużej mierze stanowi samowystarczalny kontynent. Najgłębsze więzi handlowe łączą ją z leżącą niedaleko Nową Zelandią. Paczki z Polski do Australii są rzadkością, ale część kurierów podejmuje się ich realizacji. Niestety, nie należą do najtańszych usług kurierskich. Najczęściej przesyłki przewożone są samolotem, co znacznie podnosi koszty transportu, ale przy tym przyspiesza czas dostawy.

Jak długo idzie paczka do Australii?

Minęły czasy, kiedy przesyłki do Australii szły długie tygodnie. O ile nie wysyłasz kontenera czy palety, twoja paczka zostanie nadana drogą lotniczą. Transporty są realizowane raz na jakiś czas, ale z reguły standardowe przesyłki docierają do adresatów maksymalnie w 10 dni.

Istnieje możliwość przyspieszenia dostawy poprzez wykupienie usługi ekspresowej. W takiej sytuacji paczka może dotrzeć do Australii w zaledwie 3-4 dni robocze! Najszybszą dostawę gwarantuje UPS – nawet standardowe przesyłki idą do Australii maksymalnie tydzień.

Warto pamiętać, że bezproblemowa dostawa zależy również od ciebie. Dokładnie zabezpiecz opakowanie i sprawdź dwukrotnie, czy widnieje na nim prawidłowy adres w odpowiednim formacie. Nazwa kraju adresata powinna być napisana w języku angielskim.

Porównaj koszt wysłania paczki do Australii u różnych kurierów

Cenniki firm kurierskich bywają pełne kruczków lub niezrozumiałe dla osób, które rzadko nadają przesyłki. Zamiast tracić czas na weryfikowanie informacji, nadaj paczkę do Australii przez stronę: https://shipcenter.pl/zamow/paczki-do-australii.

W jednym miejscu porównasz ceny wszystkich kurierów, którzy mają kraj kangurów w swojej siatce dostaw. Prosty formularz ułatwi wpisanie adresu zgodnie z australijskimi zasadami. Krok po kroku umieścisz wszystkie informacje wymagane przez służby celne, a następnie wygenerujesz etykietę nadawczą i zamówisz przyjazd kuriera.

Wraz z wypełnianiem kolejnych pól, końcowy koszt wysłania paczki do Australii będzie ulegał zmianie. Wpływają na niego nie tylko wymiary i waga paczki, ale też jej wartość, cel wysyłki czy usługi dodatkowe.

Ile kosztuje wysyłka paczki do Australii priorytetem?

Przyspieszenie dostawy potrafi słono kosztować, ale w niektórych sytuacjach jest konieczne. UPS obiecuje dostawę ekspresową w 3 dni robocze. W FedEx możesz dopłacić za skrócenie czasu doręczenia o jeden dzień. W praktyce najszybciej paczka dotrze do adresata w 4 dni.

Na pytanie o cenę przesyłki nie ma jednej odpowiedzi. Koszt uzależniony jest od wagi i wymiarów paczki. Wysokość dopłaty za usługę priorytetową też nie będzie stała. W przypadku niewielkiej przesyłki o wadze do 1 kg wyniesie kilkadziesiąt złotych, przy większych może nawet podwoić koszty dostawy.

Wykupienie usługi priorytetowej potrafi skrócić czas doręczenia paczki międzykontynentalnej o połowę. Kiedy podobną opcję dokupisz do przesyłki na terenie UE, zaoszczędzisz zaledwie 1-2 dni. Jeśli koszty wysyłki nie grają dla ciebie roli, z pewnością warto zainteresować się usługą ekspresową.

Przy paczkach międzykontynentalnych wybór usług nie jest największy. Pozostaje wybrać opcję najlepiej dostosowaną do twoich potrzeb i budżetu. Kurierzy realizujący długie trasy zazwyczaj mogą poszczycić się najwyższą jakością usług, więc twoja paczka będzie w dobrych rękach.