Przewodnik po produktach finansowych – co można znaleźć w ofertach banków i instytucji pozabankowych?

W obliczu zróżnicowanych potrzeb finansowych banki oferują wiele produktów – od kont osobistych, przez karty płatnicze, aż po kredyty gotówkowe, hipoteczne czy konsolidacyjne. Wybór odpowiedniego rozwiązania wymaga nie tylko zrozumienia własnych potrzeb, ale i znajomości zasad funkcjonowania dostępnych opcji. Co warto wiedzieć o produktach bankowych, aby podejmować świadome i przemyślane decyzje finansowe?

Produkty w ofertach banków – po które z nich najczęściej sięgają klienci?

Bankowość oferuje szerokie spektrum produktów finansowych, dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Od zarządzania codziennymi wydatkami, przez finansowanie przedsięwzięć biznesowych, aż po realizację marzeń o własnym domu – wachlarz dostępnych opcji jest bardzo szeroki.

Niektóre produkty od lat cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Klienci banków chętnie sięgają po kredyty gotówkowe oraz zaciągają limity na kartach kredytowych.

Wśród powszechnie wybieranych produktów można wymienić także kredyty ratalne, które w ostatnich latach są zaciągane coraz częściej oraz pożyczki (obecnie rosnącą popularnością cieszą się produkty niskokwotowe do 1 tys. zł).

Nie można zapominać również o kredytach mieszkaniowych czy tzw. chwilówkach. Warto mieć na uwadze, że te drugie nie są tożsame z innymi pożyczkami i nie znajdują się w ofertach banków – udzielają ich instytucje pozabankowe.

Popularne produkty finansowe – co warto o nich wiedzieć?

Zrozumienie tego, jakie opcje w portfolio banków cieszą się największą popularnością oraz jak efektywnie z nich korzystać, jest kluczowe dla każdego, kto dąży do optymalizacji finansów osobistych czy firmowych.

Konto osobiste

Konto osobiste jest podstawowym produktem bankowym, który pozwala na łatwe przechowywanie pieniędzy i zarządzanie środkami finansowymi. Oprócz tego wśród jego kluczowych funkcji można wymienić:

wykonywanie przelewów;

przyjmowanie transakcji;

płatności bezgotówkowe.

Obecnie właściciele rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) mają także dostęp do aplikacji mobilnej. Zazwyczaj umożliwia ona m.in.:

planowanie budżetu;

analizę wydatków;

automatyczne przelewy;

dzielenie rachunków;

wymianę waluty w kantorze online.

Rachunek osobisty to podstawa, która stanowi punkt wyjścia do innych usług i produktów z oferty wybranego banku, np. kredytów, pożyczek czy lokat. Banki proponują zróżnicowane pakiety rachunków, dzięki czemu konto może być dostosowane do potrzeb konkretnych grup klientów.

Przy wyborze rachunku istotne są m.in. opłaty za jego prowadzenie, dostępność darmowych bankomatów, opłaty za przelewy, a także dodatkowe korzyści, takie jak zwroty za płatności kartą czy bonusy za otwarcie konta.

Konto oszczędnościowe

Z kolei konto oszczędnościowe to kluczowy element strategii oszczędzania, który tak jak rachunek osobisty pozwala bezpiecznie przechowywać środki, ale w odróżnieniu od klasycznego ROR-u generuje także dodatkowe, niewielkie dochody w formie odsetek.

Konto oszczędnościowe jest więc przeznaczone do gromadzenia i pomnażania oszczędności. Przy jego wyborze warto zwrócić uwagę na:

wysokość oprocentowania;

częstotliwość kapitalizacji odsetek;

minimalną i maksymalną kwotę oszczędności;

dostępność środków (niektóre konta mogą wymagać utrzymania pieniędzy przez określony czas, aby kwalifikować się do wyższego oprocentowania).

Karta kredytowa

Karta kredytowa daje dostęp do środków, które nie są własnością klienta banku, tylko stanowią formę finansowania zewnętrznego, kredytu. Jej użytkownikowi zostaje przyznany określony limit. Jego wysokość zależy przede wszystkim od kwoty, o jaką wnioskowała dana osoba oraz od jej zdolności kredytowej.

W razie potrzeby klient może skorzystać ze środków finansowych znajdujących się na rachunku kredytowym. Później musi je oczywiście oddać bankowi. Może wtedy skorzystać z okresu bezodsetkowego, który pozwala na odroczenie płatności bez dodatkowych kosztów (jeśli dana osoba zwróci pieniądze w odpowiednim czasie) lub jest zobowiązany oddać dług wraz z odsetkami (w przypadku tego produktu bankowego są one stosunkowo wysokie).

Chwilówka

Chwilówka to forma finansowania zewnętrznego znajdująca się w ofercie instytucji pozabankowych. Może być ona sposobem na zyskanie dodatkowej gotówki na nagłe wydatki. Jest to popularny produkt, który różni się od kredytów i pożyczek bankowych.

Zobowiązania krótkoterminowe tego typu zazwyczaj opiewają na stosunkowo niskie kwoty kilku tys. zł, a proces ich przyznawania jest krótki i nie wymaga wielu formalności. Sprawia to, że dostęp do środków jest niemal natychmiastowy. Z zasady spłaca się je w całości, a nie w ratach. Więcej informacji na ten temat, a także ranking ofert chwilówek można znaleźć pod adresem www.bankier.pl/smart/chwilowki.

Powinno się mieć na uwadze, że chwilówki charakteryzują się wysokim oprocentowaniem i krótkim okresem spłaty. Może to prowadzić do trudności finansowych, jeśli nie zostaną uregulowane na czas.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania należy więc dokładnie przemyśleć swoją zdolność do jego spłaty oraz rozważyć inne, mniej kosztowne opcje finansowania.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to uniwersalne zobowiązanie finansowe, które jest udzielane przez banki. Można je wykorzystać na dowolny cel, np. remont mieszkania, zakup samochodu czy sfinansowanie wyjazdu wakacyjnego. Co ważne, nie trzeba o tym informować banku (jak w przypadku kredytów celowych, np. zobowiązania hipotecznego).

W odróżnieniu od chwilówek kredyty gotówkowe oferują dłuższy okres spłaty i niższe oprocentowanie. Przed zaciągnięciem zobowiązania gotówkowego warto porównać oferty różnych banków pod kątem RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), co pozwoli na wybór najkorzystniejszej opcji.

Ponadto niezbędna jest realistyczna ocena własnej zdolności kredytowej, aby uniknąć problemów ze spłatą w przyszłości.

Niezależnie od tego, czy klient poszukuje optymalnej oferty konta osobistego, karty płatniczej czy kredytu gotówkowego bardzo ważne jest, aby opierał swój wybór na dokładnej analizie i porównaniu dostępnych opcji. Jednocześnie nie można zapominać o rozsądku i korzystaniu z usług banków w taki sposób, aby zachować stabilność i bezpieczeństwo finansowe w dłuższej perspektywie czasu.