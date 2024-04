Sztuczna trawa czy deski na tarasie? Które rozwiązanie jest dla ciebie?

Zarówno sztuczna trawa, jak i deski na tarasie mają swoich zwolenników. W dużej mierze ich wybór zależy od osobistych preferencji estetycznych, charakteru samego tarasu, jego stylu, wielkości i mebli ogrodowych, które się na nim znajdują. Warto bliżej przyjrzeć się obu rozwiązaniom, by ułatwić sobie podjęcie decyzji podczas zakupów. Sprawdź, która opcja spełni twoje oczekiwania!

Deski tarasowe — co przemawia za ich zakupem?

Jedną z kwestii, na jakie trzeba zwrócić uwagę, to wybór desek tarasowych odpornych na oddziaływanie czynników atmosferycznych (mróz, deszcz, promieniowanie słoneczne). Do wyboru najczęściej pozostają deski wykonane z drewna lub kompozytu. Te pierwsze świetnie sprawdzają się na tarasach, na których stawia się na aranżacyjną naturalność. Każda deska ma naturalnie przebiegające usłojenie i odcień, co dodaje jej uroku. Tego typu produkt wymaga regularnego olejowania lub lakierowania, aby uchronić drewno przed wilgocią i utratą jakości. Trzeba również mieć na uwadze, że deski tarasowe z drewna to droższa, ale trwalsza alternatywa na długie lata.

Drugim rodzajem desek tarasowych są te wykonane z kompozytu. Ich główną zaletą jest odporność na zróżnicowaną pogodę, w tym duże wahania temperatur i deszcz. Nawet w przypadku pozostawienia takich desek na tarasie na okres zimy prawdopodobieństwo ich zniszczenia i zwiększonej kruchliwości jest bardzo małe. Ich konserwacja także nie jest skomplikowana. Wystarczy zastosowanie klasycznej myjki ogrodowej. Warto też zaznaczyć, że jest to opcja dla osób ceniących sobie łatwość montażu, który można wykonać bez pomocy fachowca.

Oba warianty desek tarasowych dostępne są na stronie: https://komfort.pl/k/sztuczne-trawy-i-tarasy/r/deski-tarasowe.

Sztuczna trawa — największe zalety i korzyści wynikające z jej wyboru

Jakie korzyści wiążą się z położeniem na tarasie sztucznej trawy? Pierwszym z nich jest jej odporność na niekorzystne warunki klimatyczne. W przeciwieństwie do trawy prawdziwej, tej sztucznej nie trzeba kosić, podlewać i pielęgnować. Wystarczy rozłożyć rolkę w wybranym miejscu na tarasie i cieszyć się jej pięknym wyglądem i estetyką. To również oznacza, iż montaż nie wymaga żadnych większych umiejętności czy profesjonalnych narzędzi.

Trawa sztuczna, która dostępna jest w sprzedaży obecnie, wygląda bardzo naturalnie, jest przyjemna w dotyku, odporna na promieniowanie słonecznie i odkształcenia powodowane przez wysoką temperaturę latem. Będzie także świetnie służyć jako element dekoracyjny tarasu, którego nawierzchnia jest już mocno zniszczona. Czyszczenie produktu nie powinno sprawiać żadnych problemów — wystarczy go odkurzyć, a zabrudzenia spłukiwać za pomocą myjki. Najlepsze propozycje wariantów sztucznej trawy znajdziesz na stronie: https://komfort.pl/k/sztuczne-trawy-i-tarasy/r/sztuczne-trawy.

Każda z wymienionych opcji może stanowić świetne uzupełnienie i zaaranżowanie przestrzeni zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami i stylem tarasu.