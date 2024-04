Golden Teacher – wyjątkowe grzyby psylocybinowe

Golden Teacher to jedna ze znanych w Polsce odmian Psilocybe cubensis – łysiczki kubańskiej, czyli jednego z gatunków znanych jako „grzyby psychodeliczne”. W Polsce obowiązuje zakaz ich uprawy, natomiast można je przechowywać w formie tzw. grow kit.

Co to jest grow kit Golden Teacher?

Grzyby psylocybinowe, a do tego gatunku należy Golden Teacher to jedne z bardziej wyjątkowych roślin na świecie, których spożycie może człowieka wprowadzić w zupełnie wyjątkowy, niepowtarzalny stan. Wskazuje zresztą na to nazwa tego grzyba. Przyjmowanie Golden Teacher, jak również każdego innego rodzaju tego typu grzybów jest w Polsce nielegalne, dlatego wszystkie informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny. Uznaje się, że Golden Teacher i gatunki pokrewne są w stanie doprowadzić nawet to „śmierci ego” i jego rozłamu. Są to więc substancje o niepowtarzalnym, silnym działaniu.

Growkit to sama grzybnia, która wymaga przechowywania w temperaturze od 2 do 4 stopni Celsjusza. Jego zakupów w Polsce do celów badawczych lub kolekcjonerskich jest możliwy, natomiast kupując Golden Teacher, deklarujesz, że nie będziesz używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem i prawem. Do ręki dostajesz bowiem grzybnię halucynogenną – świeże growkity grzybów psylocybinowych, które potencjalnie mogłyby posłużyć do uprawy grzybów psylocybinowych. Ta z kolei jest w Polsce zakazana, ze względu na obecność w owocnikach nielegalnych substancji.

Growkity przechowuje się w specjalnie przystosowanych lodówkach ze stałą kontrolą temperatury. Zbyt długie przebywanie w niewłaściwych warunkach mogłoby nieodwracalnie uszkodzić growkit, natomiast producenci gwarantują przechowywanie, które pozwala na wysyłkę growkitu bez ryzyka utraty przez grzybnię swoich właściwości. To jednak ostatecznie zawsze po stronie hodowcy powinien być rozsądny dobór rodzaju przesyłki tak, aby ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia growkitu było minimalne.

Czy hodowla grzybów psylocybinowych w Polsce jest legalna?

Uprawa owocników Psilocybe Cubensis i innych gatunków psychoaktywnych jest w Polsce prawnie zakazana. Złoty nauczyciel, jak również inne grzyby z tego rodzaj są w Polsce zakazane. Nie oznacza jednak, że nie można ich w ogóle posiadać. Zakazana jest ich uprawa oraz – co się z tym wiąże – posiadanie owocników tych zakazanych gatunków. Growkit natomiast jest legalną formą Golden Teacher, którą możesz mieć w domu. Produkt jest przeznaczony do celów kolekcjonerskich, sporo osób także grzybnię wykorzystuje badań pod mikroskopem. Nie jest to natomiast produkt przeznaczony do uprawy grzybów psylocybinowych, chyba że prawo danego kraju dopuszcza taką możliwość. W Polsce uprawa ta jest bezwarunkowo zakazana.

Zarodniki grzybów tak, owocniki nie

Magiczne grzybki, jak często określa się grzyby psylocybinowe, nie są zabawkami, którymi można się bawić bez żadnych konsekwencji. Ich działanie nie jest w żadnym stopniu porównywalne do imprezowych narkotyków. Nawet tam, gdzie są legalne, przestrzega się, że trzeba z nich korzystać świadomie. W przypadku Polski sprawa jest jednak bardzo jasna: masz prawo kupić i przechowywać grzybnię, nielegalny natomiast zakup, posiadanie, przechowywanie, spożywanie tego rodzaju grzybów. Możesz więc w formie ciekawostki poczytać, jak one działają, jakie reakcje w organizmie są w stanie wywołać, natomiast na sobie zgodnie z prawem sprawdzić tego nie możesz. Sama grzybnia jest natomiast ciekawym materiałem kolekcjonerskim, a także przedmiotem badań, na przykład pod mikroskopem. Niejeden biolog takim okazem do badania będzie zachwycony.