Praca w auto detailingu – jakie kompetencje są ważne na tym stanowisku?

Dbanie o czystość i estetykę samochodu daje wielu osobom poczucie ogromnej satysfakcji. To także sposób na to, aby zwiększyć atrakcyjność wybranego pojazdu. Ponadto to metoda przywrócenia jego wizualnej kondycji do stanu, w jakim był przed laty. Detailing dotyczy czyszczenia, konserwacji, renowacji. Dowiedz się, na czym polega ta praca w Autoryzowanych Serwisach BMW!

Na czym polega praca detailera samochodowego?

Detailer samochodowy zajmuje się kompleksowym czyszczeniem i pielęgnacją pojazdów marki BMW, które wymagają estetycznej poprawy lub konserwacji. Wszelkie zmiany i prace wiążą się zatem z kosmetyką samochodową, a także umiejętnością posługiwania się odpowiednimi narzędziami na tym stanowisku pracy. W dużej mierze te działania dotyczą napraw lakierniczych.

To również sposób na nadanie pojazdom indywidualnych cech i oryginalności. Detailer – na prośbę klienta – może wprowadzić wcześniej uzgodnione zmiany dotyczące samej karoserii, felg, jak i zastosować odpowiednie techniki zabezpieczające pojazd przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym zawodzie i aplikować na stanowisko, kliknij tutaj: https://www.praca-dealerbmw.pl/praca/praca-auto-detailing/.

Łatwo zauważyć, iż praca w tym charakterze wymaga doświadczenia, wiedzy i praktycznych umiejętności. Bez jakich kompetencji trudno odnaleźć się na tym stanowisku?

Kompetencje i kwalifikacje na stanowisku car detailera

Aby pracować w detailingu w jednym z Autoryzowanych Serwisów BMW, konieczne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia w tym fachu. Bardzo istotne są praktyki zawodowe, dzięki którym kandydat zyskuje liczne manualne umiejętności posługiwania się odpowiednim sprzętem, akcesoriami i preparatami. Aplikując na to stanowisko, najlepiej przedstawić dokumentację poświadczającą pracę w dziale car detailingu.

Kolejny istotny aspekt, jaki należy mieć na uwadze, to prawo jazdy kat. B. Jest ono niezbędne do przemieszczania się pojazdem klienta na terenie warsztatu.

Bardzo ważny jest również zmysł estetyczny. Tylko dokładne i rzetelne osoby, które cenią sobie precyzję i perfekcję, będą w stanie doprowadzić pojazdy marki BMW do idealnego stanu.

Każde działanie na tym stanowisku powinno być przemyślane i solidnie zaplanowane. Dlatego też kandydatów powinna wyróżniać dobra organizacja pracy oraz samodzielność.

Od car detailerów wymaga się również chęci do dalszego doskonalenia w zawodzie i dostosowywania się do zmian, jakie dyktuje branża motoryzacyjna i rynek. Wiąże się to zatem z udziałem w wielu szkoleniach, m.in. tych organizowanych przez BMW Group Polska w Centrum Szkoleniowym w Jawczycach pod Warszawą.

Budowanie pozytywnych relacji z klientami

Każdy pracownik car detailingu w wielu sytuacjach będzie miał osobisty kontakt z klientami. Z tego też powodu niezwykle istotny jest wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, otwartość i komunikatywność.

Detailer może być odpowiedzialny za umawianie klientów na konkretne terminy, sprawną organizację swojej pracy, ocenę stanu pojazdu, zakresu niezbędnych napraw i dokonywanie wyceny. Konieczne jest ponadto bieżące informowanie właścicieli samochodów BMW o postępach przeprowadzanych prac, umiejętność pracy pod presją czasu, czy radzenie sobie z konfliktowymi interesantami.

Kompetencje miękkie są zatem bardzo cenione, szczególnie w wymagającym środowisku, w którym ma się do czynienia z klientami produktów premium.

Praktyczne umiejętności – co powinien potrafić car detailer?

Na stanowisku car detailera pracownicy muszą wykazać się umiejętnościami i kompetencjami w zakresie mycia detailingowego, polerowania, renowacji, aplikacji wosków i powłok czy środków ceramicznych. Muszą również posiadać zdolności poprawnego wykonywania korekt lakieru czy aplikacji folii. To ponadto zabezpieczenie poszczególnych elementów pojazdu marki BMW przed korozją i oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Każde zadanie wymaga wprawy, solidnego przemyślenia i sumienności.

